Сочинение Человеческая комедия - Замысел и композиция «Человеческой комедии» О. де Бальзака

Бальзак "Человеческая комедия" - сочинение "Замысел и композиция «Человеческой комедии» О. де Бальзака"



Принцип сквозных персонажей. Оноре Бальзак – сын нотариуса, разбогатевшего во время наполеоновских войн. Его романы стали как бы эталоном реализма первой половины 19 века. Писатель буржуазии, хозяина новой жизни. Он потому и отвернулся от утверждения В. Гюго, что "действительность в искусстве не есть действительность в жизни", и видел задачу своего великого произведения в показе не «воображаемых фактов», а в показе того, что «происходит всюду». "Повсюду" сейчас – торжество капитализма, самоутверждение буржуазного общества.



Показ утвердившегося буржуазного общества – такова основная задача, поставленная историей перед лит-рой – и Б. ее разрешает в своих романах.



Мысль о единой системе произведений возникла в Бальзака в 1833 году, когда он понял, что его стремление дать широкую панораму жизни Франции, приводившее к возникновению побочных сюжетных линий, не может быть реализовано в одном романе. Так стала складываться «Человеческая комедия» с её переходящими из романа в роман персонажами, со своим высшим светом – с маркизами д Эспар, виконтессой де Босеан, графами Ресто, герцогами де Гранлье, миом буржуа, представленных бароном Нюсинженом, банкиром Тайфером, папашей Горио, со своими провинциальными аристократами, а так же, такими талантливыми выходцами из третьего сословия, как Бьяншон, Давид Сешар и Люсьен Шардон, хитрой мещанкой мадам Воке ( в девичестве де (!) Конфлан), героем каторги Вотреном и множеством других, которых по замыслу самого автора должно было стать не менее 2-3 тысяч. Чтобы скрепить подобную панораму характеров, в центр повествования он ставит семью, и семейные отношения персонажей становятся отражением социальных отношений того времени.



Романы «Человеческой комедии» автор разместил по следующим разделам:



1) этюды нравов, куда входили сцены частной, провинциальной, парижской, политической, сельской жизни;



2) философские этюды;



3) аналитические этюды.



Последняя часть оказалась наименее разработанной: принцип, лежавший в основе «физиологии», оказался непродуктивен для серьёзного анализа общества. Философские этюды дают представление – в общем виде – об отношении автора к творчеству ( « Неведомый шедевр»), страстям и человеческому разуму ( « Поиски абсолюта»), размышлениям о социальном двигателе всех событий» ( «Шагреневая кожа»). Сцены нравов в формах самой жизни воспроизводят реальную действительность, вскрывая её подлинную её сущность. За беспристрастное изображение современности критика не раз называла Бальзака безнравственным писателем.



Основные принципы своего творчества Б. изложил в «Предисловии к «Человеческой комедии» в 1842 году. Это манифест реалистического искусства Франции. В основе его метода лежит научность. Бальзак, сын века Просвещения, современник биологов-систематиков, подчинил эту статью научной чёткости и доказательности. Кювье и Сент-Илер были названы им первыми. Кювье писал о причинно обусловленной зависимости всех органов организма, Сент – Илеру принадлежит мысль о связи живого существа с его окружением, его средой: «Общество создаёт из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире». Но писатель видит колоссальную разницу между миром природы и человеческим миром, что обусловлено сложным психическим и интеллектуальным устройством личности. До Бальзака Бюффон уже высказывал представление о едином плане строения органического мира.



Писатель хочет найти законы, по которым строится человеческая система.



Бальзак, как и романтики, тоже писал о страстях, но их направленность у него изменилась, как изменился и качественный их состав: « мысль или страсть, которая вмещает мысль и чувство, явления социальные…они и разрушительны». Бальзаковская страсть, во-первых, стала рассудочной, а во-вторых, определялась социальным положением человека. Большинство страстей в « Человеческой комедии» – это не любовь, а стремление к богатству или власти. Если появляется настоящее чувство, не связанное с расчётом, обычно оно обречено на гибель.



Быть может, влияние научного духа времени на Бальзака ни в чем не сказывалось так ярко, как в его попытке соединить в одно целое свои романы. Он собрал все изданные романы, присоединил к ним ряд новых, ввел в них общих героев, связал родственными, дружескими и другими связями отдельные лица и, таким образом, создал, но не довел до конца грандиозную эпопею, которую назвал «Человеческая комедия», и которая должна была как бы послужить научно-художественным материалом для изучения психологии современного общества. В предисловии к «Человеческой комедии» он сам проводит параллель между законами развития животного мира и человеческого общества. Он сам говорит, что идея создания этого огромного произведения родилась из сравнения человека с животным миром. Разные виды животных представляют только видоизменение общего типа, возникающие в зависимости от условий среды; так, в зависимости от условий воспитания, окружающей обстановки и т. д. такие же видоизменения человека, как осел, корова и т. д. — виды общего животного типа.



Он понял, что Общество подобно Природе: общество создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире. Но есть много различий: общественное состояние отмечено случайностями, которых никогда не допускает природа. У животных не бывает внутренней борьбы – они только преследуют друг друга. У людей борьба более сложная, они обладают разумом.



Смысл моего произведения – придать фактам из жизни людей, фактам повседневным, событиям личной жизни столько же значения, сколько историки придавали значения общественной жизни народов.



Каждая из моих частей (сцены из провинциальной, частной, парижской, политической, военной и сельской) имеет свойственную ей окраску.



В целях научной систематизации Бальзак разбил все это огромное количество романов на серии. Кроме романов Бальзак написал ряд драматических произведений; но большая часть его драм и комедий не имела успеха на сцене.



Приступая к созданию гигантского полотна, Бальзак своим исходным принципом объявляет объективность – «самим историком должно было оказаться французское общество, мне оставалось только быть его секретарем».

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