Сочинение Человеческие типы в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»

Когда комедия “Ревизор” вышла в свет, критики с невероятной злостью накинулись на ее автора. Гоголь писал: “Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня”. Гоголя обвиняли в грязной клевете на Россию, в том, что он создал “ряд смешных карикатур”. Критики старались доказать, что Гоголь превратил частный случай в закономерную для России историю. Они даже писали о том, что города, о котором говорит Гоголь, в России не было и нет. Однако вряд ли комедия вызвала бы такой переполох, если бы не отражала с потрясающей точностью российскую действительность. Гоголь не только показал всю ущербность и порочность существующего строя, но и проник в самые глубины психологии людей. Он вывел целый ряд человеческих типов, в которых и читатели, и зрители узнали себя и своих знакомых.

Каковы же действующие лица комедии “Ревизор”? На первом плане, конечно, городничий. Гоголь не называет его по фамилии (как судью или попечителя богоугодных заведений), а только по должности — городничий, — подчеркивая тем самым значительность этого лица. И правда, вся власть у него в руках. Городничий с помощью частного пристава и квартальных выполняет функции полиции. Так, например, хозяин гостиницы, которому Хлестаков уже третью неделю не платит денег, грозит обратиться за помощью к городничему. В ведении городничего находятся и тюрьмы в городе. Недаром он так перепугался, когда узнал, что Хлестаков в городе уже две недели: “. . . в эти две недели. . . арестантам не выдавали провизии”. Городничий несет ответственность за строительство в городе: “Да, если спросят, почему не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела”.

Таким образом, перед нами встает образ человека, обладающего неограниченной властью и злоупотребляющего этой властью с нескрываемой наглостью и цинизмом. Его нисколько не волнует, что происходит в городе, за который он несет ответственность, как живут люди, которые от него зависят. Его не смущает, что заключенных не кормят, а больных не хотят лечить. Основная его цель — выжать как можно больше денег из тех, что отпущены на содержание города, и положить в свой карман. И при этом сделать так, чтобы все было шито-крыто, причем не перед своими горожанами — своих он не стесняется, — а перед вышестоящими начальниками и приезжим ревизором.

Жена и дочь городничего — типичные провинциальные кокетки. Смысл их жизни составляет бесконечная смена нарядов а круг интересов ограничивается чтением бульварных романов и собиранием низкосортных стишков в альбомы.

Следующим персонажем является судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин. Тот самый знаменитый Ляпкин-Тяпкин, который берет взятки борзыми щенками. В присутственных местах, которые находятся в его ведении, “сторожа завели гусей с маленькими гусенками”. Можно себе представить, как этот судья ведет дела! Да и заседатель в суде не лучше — “. . . он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода”. Остается догадываться, до какой степени этот заседатель сведущ в судебных делах.

Еще один яркий типаж — почтмейстер Шпекин. Вскрывать частные письма и посылки — его обычное занятие. Делает ли он это из любопытства или просто от скуки — неважно, но он этого не скрывает и, мало того, имеет на это разрешение городничего: “. . . нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать. . . ”

Попечителя богоугодных заведений Артемия Филипповича Землянику нисколько не волнует, что творится в этих заведениях. Ему наплевать, что больные курят крепкий табак, ходят в грязных колпаках и больше походят на кузнецов, чем на больничных пациентов. Он совершенно спокойно говорит о том, что дорогие лекарства в больнице не употребляются: “Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет”. Гоголь дает ему такую характеристику: “Проныра и плут.

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