Сочинение Человеческие типы в романе И. А. Гончарова «Обломов»

В романе “Обломов” очень ярко описаны различные типы человеческих характеров. По словам Н. А. Добролюбова, автор романа стремился “случайный образ, мелькнувший пред ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение”. Однако для того, чтобы образы стали типичными, необходимы определенные условия. Сам Гончаров писал об этом так: “. . . Если образы типичны, они непременно отражают на себе — крупнее или мельче — эпоху, в которой живут”.

Внешний облик каждого героя удивительно гармонирует с его внутренним миром. Что, например, нам известно о внешности главного героя? “Среднего роста”, “приятной наружности”, “глаза темно-серые”, “цвет лица. . . безразличный”, “пухлые руки”, “обрюзг не по летам”. Кроме того, отмечается, что это был человек “с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица”. Последнее определение уже напрямую относится к внутреннему миру, психологическому складу Обломова. Иногда он бывает по-своему одухотворен: “Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в складках лба, потом совсем пропадала. . . ” И какое же впечатление производил Обломов на людей? “Добряк, должно быть, простота!” — такое мнение могло сложиться у человека поверхностного. Человек же “поглубже, посимпатичнее”, говорится в романе, после долгого вглядывания в лицо Обломова “отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой”.

Рисуя портрет Обломова, писатель даже вещи делает частью его характера. Так, например, он описывает халат Ильи Ильича: “. . . как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела”. Таким образом, психология Обломова раскрывается не только благодаря анализу его душевных переживаний, но и через изображение окружающих его предметов и всей обстановки, в которой он живет. О чем бы ни шла речь — о внешности ли главного героя, о выражении его лица, о его мыслях или чувствах — во всем сквозят апатия и лень. Сам Илья Ильич дал название той непреодолимой силы, которая всю жизнь тянула его ко дну, пока не погубила окончательно. Он определил ее одним словом — “обломовщина”.

Характерные черты “обломовщины” воплотились не только в образе Обломова, но и в образе его слуги Захара. Интересно, что, несмотря на различие в социальном положении (ведь Обломов — барин, а Захар — его крепостной слуга), они сродни друг другу. Оба выросли на одной и той же почве, оба испытали на себе “обаяние обломовской атмосферы, образа жизни”. Обломовщина разрушающим образом подействовала не только на господ, но и на их слуг. Она заразила ленью и тех и других.

Если сопоставить фигуры Обломова и Захара, станет понятно, что их судьбы переплелись в такой тугой узел, что они уже и существовать друг без друга не могли. Гончаров пишет: “Старинная связь была неистребима между ними”. Обломов распоряжался Захаром, как любой своей вещью, а Захар хотя и злился порой на барина за его капризы, при этом его “уважал внутренно”. Захар так же, как и Обломов, с тоской вспоминал Обломовку, которую любил, “как кошка свой чердак”.

Интересно, что Захар, с одной стороны, был безгранично предан Обломову, а с другой — без конца лгал ему. Помимо необычайной лени ему были свойственны и другие пороки. Он любил выпить и всегда норовил “усчитать” у барина гривенник. Захар также не прочь посплетничать, придумать про барина какую-нибудь небылицу. Таким образом, барин и слуга прекрасно дополняют друг друга. В одном из эпизодов Илья Ильич подумал о Захаре: “Ну брат, ты еще больше Обломов, чем я сам”.

Обломову и Захару в романе противопоставляются Ольга и Штольц. Это представители совершенно иного типа характера. Штольц является олицетворением энергии и трудолюбия. С Обломовым его связывает детская дружба — преданная и нежная, — но при этом конфликт между ними очевиден. Это конфликт не просто двух людей, а двух абсолютно разных образов жизни.

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