Сочинение Человеческое и бесчеловечное в бунте главного героя романа «Преступление и наказание»

Роман “Преступление и наказание” был написан в 1866 году великим русским писателем Ф. М. Достоевским. Это произведение воспроизводит жизнь городской бедноты, отражает рост социального неравенства, преступности. Основной мотив романа — это падение нравственности. В своем произведении Ф. М. Достоевский рассказывает о людях, живущих напряженной духовной жизнью, которые мучительно, упорно ищут истину.

Писатель показывает жизнь разных социальных групп: обездоленного городского люда, придавленного нуждой и унижениями, образованных бедняков, бунтующих против зла и насилия, преуспевающих дельцов. Достоевский глубоко исследует не только внутренний мир отдельного человека, но и его психологию. Он ставит сложные социальные, нравственные и философские вопросы. Поиски ответов на эти вопросы, борьба идей — вот что составляет основу романа.

Главный герой “Преступления и наказания” — студент Родион Раскольников, живущий в крайней бедности. Он был “замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен”. Это духовно богатая личность. Неоднократно мы убеждаемся в его чуткости и отзывчивости. Раскольников остро воспринимает чужую боль. Мы имеем возможность убедиться в этом. Так, мы видим, как, рискуя жизнью, главный герой спасает во время пожара детей. А семья Мармеладовых? Насколько ранила Раскольникова картина нищеты и бедствий, когда он посетил дом этих людей! Он оставляет там свои последние медные гроши, хотя сам беден и не знает, как дальше жить. Герой Достоевского сочувствует Соне, принял ее как “приличную барышню”. Его очень ранит этот быт, где кругом царят бедность и уныние. Такая черта характера Раскольникова, как любовь к людям, проявляется, когда он пытается спасти обесчещенную девочку-подростка, отдает последний двугривенный, чтобы не досталась она еще одному мерзавцу, “жирному франту”, который охотился за ней.

В лице главного героя мы видим бескорыстного и честного человека, мечтающего о совершенстве и гармонии мира. Он умен и горд, его волнуют трудноразрешимые вопросы. Почему одни — умные, добрые, благородные — должны влачить жалкое существование, а другие — ничтожные, подлые, глупые — живут в роскоши и довольстве? Как изменить этот порядок? Кто такой человек: “тварь дрожащая” или владыка мира, “право имеющий” переступить моральные устои?

Безысходная бедность и постоянная нужда заставили Раскольникова прийти к выводу о том, что общество построено на несправедливости. В его голове рождается чудовищная теория. Он считает, что все люди делятся на две категории: обыкновенные и исключительные. Обыкновенные составляют большинство и подчиняются закону, они живут для того, чтобы рождать себе подобных. Исключительные, как, например, Наполеон, навязывают большинству свою волю. Для них не существует законов, они сами их устанавливают. Если им надо, они могут пойти и на преступление. Раскольникову остается решить, кто он — обыкновенный человек или “властитель судьбы”. Имеет ли он право нарушить закон для того, чтобы устроить свою судьбу, облегчить жизнь матери, сестры и других людей? Если он “сильная личность”, то он сможет осчастливить “толпу”, думает Раскольников.

Созданная героем Достоевского теория приводит его к преступлению. Убежденный в своей исключительности, Раскольников верит в правоту своей теории и проверяет ее на практике, убив старуху-процентщицу. Это убийство и должно было стать испытанием для Раскольникова. Старуха-процентщица в романе Достоевского воплощает в себе мир зла, стяжательства. По мнению Раскольникова, ее убийство было бы не преступлением, а благом. Но, убив старуху, Раскольников не почувствовал себя Наполеоном, которому “все позволено”. Этот человек не был призван управлять большинством. Он хотел иметь “свободу и власть, а главное — власть! Над всей дрожащей тварью, над всем муравейником!” И эту власть он должен был получить, освободив себя от нравственного закона. Но нравственный закон оказался сильнее его.

Раскольников — мыслитель, в котором столкнулись две противоположные идеи: идея любви к людям и идея презрения к ним. Эти трагические противоречия зарождаются в глубине души героя, а также наряду с ними возникает идея вседозволенности, которая отрицает все доброе, светлое, чистое в герое, одним словом, все самое лучшее. В это время в его сознании происходит разлад, и Раскольников говорит: “Мне жизнь однажды дается, я не хочу дожидаться всеобщего счастья, я и сам хочу жить, я ведь тоже хочу”. Но ложный путь, избранный героем романа, приводит его к нравственной пытке.

Возмездие одиночеством — таков приговор, вынесенный Достоевским. Это выражается в том, что после совершения преступления Раскольников замыкается в себе, и вся его внутренняя жизнь становится упорной борьбой с самим собой. Писатель показывает его в состоянии крайнего нравственного падения, саморазрушения, самоотрицания.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--