Сочинение Человечность "Слова о полку Игореве"

Максим Горький говорил о русском искусстве: "Русское искусство прежде всего сердечное искусство. В нем неугасимо горела романтическая любовь к человеку, этим огнем любви блещет творчество наших художников великих и малых". Зачатки этой сердечности мы можем заметить и в древнейших произведениях русской литературы. Она отчетливо проявилась уже в "Слове о полку Игореве".



Восемь веков назад было создано "Слово о полку Игореве" — выдающийся художественный феномен Киевской Руси. В этом гениальном произведении отразилось мировоззрение наших далеких предков, их эстетические взгляды и этические нормы.



"Слово о полку Игореве" — одно из самых гуманных произведений мировой литературы. Оно отмечено печатью особой человечности, особенно внимательного отношения к личности. Оно полно сильных и волнующих чувств. Рассказывая о походе русского войска, автор "Слова" преисполнен такой сильной скорби, что как бы не может удержать себя от вмешательства в действия Игоря. Чувства автора "Слова о полку Игореве" так велики, его понимание чужого горя и чужих радостей так остро, что ему кажется, что этими же чувствами, этими же переживаниями наделено все окружающее.



Высокая эмоциональность художественного слова достигается приемами олицетворения (персонификации) природы. Животные, деревья, травы, цветы, вся природа щедро наделяются автором человеческими чувствами, способностью различать добро и зло, сочувствовать первому и ненавидеть второе, они предупреждают русских о несчастьях, переживают с ними горе и радости. Это слияние автора и природы усиливает значительность и драматизм происходящего. Чувства автора, находящие отклик в природе, как бы оказываются удесятеренными в силе. Читатель получает возможность видеть, слышать, чувствовать происходящее.



В отличие от Бояна, певца давних лет, который осмысливал человеческое существование во всем его многообразии, автор "Слова" говорит только об одном событии и оценивает его устами современников. Он с исключительным вниманием проникает в душевные переживания своих героев. Во всей сложности представлены противоречивые чувства Святослава Всеволодовича, князя киевского, при известии о поражении Игоря и Всеволода. Он отечески любит их и отечески упрекает за безрассудный поход на половцев без сговора с остальными русскими князьями: "Что же сотворили вы моей серебряной седине?"



Автор "Слова" понимает желание предпочесть смерть плену, высказанное Игорем в начале похода. Он с удивительной человечностью говорит об одинокой (именно одинокой!) смерти Изяслава Васильковича на поле битвы на кровавой траве: не было с ним его братьев, в одиночестве изронил он свою жемчужную душу.



Читатель физически ощущает вызванное поражением Игоря состояние тревоги и боли, которое пережил родной край. Тут в поэтической форме отражены скорбь и безысходность перед великим горем, утратой родных и близких.



Человечность "Слова" проявляется разнообразно и сильно. Она сказывается и в характеристиках действующих лиц — выразительных, кратких и удивительно точных; раскрывается в описании взаимоотношений между героями произведения. Между Игорем и Всеволодом они братские, проникнутые чувством глубокого уважения; между ними и Святославом — отечески теплые. Особое внимание уделяет автор отношениям между мужем и женой, которые основаны на взаимной любви и уважении.



В образе Ярославны в "Слове о полку Игореве" нашли отражение характерные черты внутрисемейных отношений и, в первую очередь, уважительное отношение к женщине. Образ Ярославны воспринимается как символ женской верности, жены воина. В монологе Ярославны раскрывается богатство и сила ее внутреннего мира, подчеркиваются ее бесстрашие и мужество: с могучими силами природы — ветром, Днепром, солнцем — она держится на равных; она готова мужественно разделить с мужем все тяготы и невзгоды военного похода. Безгранично и ее милосердие: своим присутствием Ярославна хочет облегчить страдания раненого и плененного Игоря. Нежностью и любовью наполнено каждое слово ее монолога. О силе поэтического образа Ярославны, созданного поэтом в стародавние времена, но вечно живого, воплощающего в себе образ русской женщины, пишет в своем стихотворении "Певцу "Слова" Валерий Брюсов:







Стародавней Ярославне тихий ропот струн.



Лик твой древний, лик твой светлый, как и прежде, юн.



Иль певец безвестный, мудрый, тот, кто Слово спел,



Все мечты веков грядущих тайно подсмотрел?



Или русских женщин лики все в тебе слиты?



Ты — Наташа, ты — и Лиза, и Татьяна — ты!



На стене ты плачешь утром. . . Как светла тоска!



И, крутясь, уносит слезы песнь певца — в века!







Своей человечностью, красотой внутреннего мира многих героев "Слово" уже много десятилетий покоряет сердца читателей. Памятник древнерусской литературы, прошедший через столетия, остался таким же неизменно прекрасным, как и при своем создании, во многом благодаря именно своему гуманистическому пафосу и поэтическому гению автора. .