Сочинение «Человек беспокойного сердца»

Я хочу рассказать о своей бабушке. Ее зовут Зоя Алексеевна, и работает она воспитателем в школе-интернате. Работа эта настолько же сложна, насколько важна, потому что в интернате много детей-сирот и ребят из неблагополучных семей.



Бабушка часто рассказывает нам о забавных или неприятных случаях на работе. В интернате дети живут пять дней, а домой их забирают только на выходные. Но есть ребята, которые так скучают по дому, что готовы совершить побег из школы. Они пропадают, не предупреждая никого, и тогда бабушка, придя домой, пьет корвалол и валерьянку, пока родители беглеца не позвонят в школу или он сам, нагулявшись, не вернется. Бабушка очень переживает за таких ребят, потому что боится, что они попадут «под влияние улицы».



Бабушка старается, чтобы детворе в интернате было уютно и весело. Она часто печет дома печенье и угощает своих мальчишек и девчонок, придумывает различные конкурсы и праздники, утешает в горе и несчастьях. Она очень любит ребят из своего класса, и они платят ей тем же. Больше всего детворе нравится, когда бабушка рассказывает сказки, которых она знает великое множество.



А еще бабушка завела в своем классе традицию, которая очень полюбилась интернатским малышам. На каждый день рожденья в ее классе мы дома готовим маленький подарок «от волшебника». Это может быть книжка, мешочек с конфетами, небольшая игрушка. Ребята в интернате с нетерпением ждут вестей от нашего волшебника, потому что дома многим из них подарков вообще не дарят.



Я горжусь своей бабушкой, которая всю жизнь посвятила своему любимому делу — воспитанию детей.