Сочинение «Человек - частица истории» (по роману М. Булгакова «Белая гвардия»)

Годы революции и гражданской войны прогремели по всей России. В это переломное время ломались тысячи судеб, погибло огромное количество людей. Менялись порядки и нравы, сменилась власть, в головах людей царил хаос. Большинство представителей русской интеллигенции оказались в растерянном состоянии. Они поняли, что их родины больше нет, а пришедшая ей на смену новая страна представляла собой нечто несложившееся, хаотичное. Каждый из них стоял перед тяжелым выбором: остаться со своей родиной или иммигрировать. Оставаться в стране, служа прежним идеалам – верный путь к смерти. Иммигрировать или остаться на родине, приняв новые порядки, - значит предать Россию, изменить самим себе.

М. А. Булгаков был непосредственным свидетелем событий тех лет. Безусловно, в нем не могли не оставить следа такие кардинальные перемены в любимом отечестве. Он, как представитель интеллигенции, очень остро переживал период революции и гражданской войны. Это ярко отразилось в его творчестве.

«Белая гвардия» - роман о судьбе интеллигенции в революционные и постреволюционные годы. В центре повествования находится семья Турбиных. Их квартира – это теплый, уютный дом, где собираются друзья. В лице этих героев Булгаков рисует представителей русской интеллигенции, которую сам автор считал главной силой России. Все Турбины - очень образованные люди, носители высокой культуры и традиций, передающихся из поколения в поколение. И их дом – это продолжение самих Турбиных, выражение их сущности и их души. Можно сказать, что дом Турбиных является олицетворением мирной жизни, которая ушла и неизвестно, вернется ли вообще.

Турбины очень растеряны в атмосфере новой эпохи. Они до сих пор остаются преданными Николаю II, с готовностью принимают слух о том, что государь все-таки жив. Алексей и Николка Турбины – истинные представители белой гвардии. Они отличаются особой порядочностью, чувством долга, ответственности. Эти люди никогда и ни за что не придадут, не будут стрелять в спину врагу. Поэтому им и их самым близким друзьям дико и непонятно все творящееся в России.

Алексей Турбин - один из тысяч офицеров старой русской армии, которым после революции приходится делать выбор между противоборствующими сторонами, вольно или подневольно служить в одной из враждующих армий. Турбин не горит желанием воевать. Однако ему и его младшему брату Николке войны избежать не удается. Они в составе разрозненных офицерских дружин участвуют в безнадежной обороне города от Петлюры. Да никто из них и не посмел бы уйти от своего долга. Это не в правилах русского офицерства. Честь и достоинство руководит поведением героев.

Противопоставлен честным и порядочным Турбиным муж Елены Сергей Тальберг. При первой же возможности этот человек бежит вместе с немцами из России, бросив свою жену на произвол судьбы. Недаром сам Булгаков говорит об этом герое следующее: «О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести!»

Также семье Турбиных противопоставлены их соседи Лисовичи. Это приспособленцы, которым чужды понятия чести и достоинства. Единственное, что заботит их, - собственное спокойствие и достаток. Лисовичи без зазрения совести предадут любого, лишь бы выгородить самих себя. Перед Василием Лисовичем и его женой Вандой никогда не стояла проблема нравственного выбора, они могут приспособиться к любым условиям.

В своем произведении Булгаков явно на стороне Алексея Турбина, стремящегося к сохранению семейных устоев, к налаживанию нормальной, мирной жизни. Но у героя этого не получается. Семья Турбиных не смогла стоять в стороне во время гражданской войны. Ведь долг каждого белого офицера – воевать до последнего за свою страну, за своего царя. Алексей и Николка подчиняются этому чувству долга. Младший Турбин проявил, пожалуй, особенную смелость и отвагу. Он до последнего оставался со своим командиром Най-Турсом, не испугался за свою жизнь, исполнял долг офицера.

Можно сказать, что перед семьей Турбиных практически не стояла проблема нравственного выбора. Эти люди были воспитаны так, что не могли поступать иначе.

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