Сочинение Человек – это звучит гордо (по пьесе М.Горького На дне).

Пьеса Горького «На дне», безусловно, носит социально-философский характер. В ней раскрывается не только постепенное моральное «умирание» людей, попавших в тяжелейшие социальные условия, но и философские взгляды автора на различные проблемы.

Пьеса «На дне», написанная Горьким в 1902 году, принесла писателю мировую известность. Это произведение было откликом писателя на самые актуальные проблемы современности. Идеологическая злободневность сразу привлекла внимание русской общественности.



В пьесе обозначено много важных вопросов. Но, без всякого сомнения, можно сказать, что одной из основных проблем, поднятых в произведении, является раздумье о Человеке. На самом деле, кажется необычным, что каждый из обитателей ночлежки имеет свою позицию относительно этой проблемы. Горький в своем произведении показывает нам страшный мир полной нищеты, беспросветного страдания, мир людей, поставленных в предельно бесчеловечные условия. И именно в этом обществе поднимается вопрос: что есть Человек.



Конечно же, свою точку зрения высказывают все персонажи, но особенно хотелось бы выделить троих из них: Бубнова, Луку и Сатина.



Позиция Бубнова – это скепсис, фатализм, желание унизить человека. Он жесток, не желает сохранять в себе какие-либо хорошие качества. В Бубнове нет ни капли сострадания. С его точки зрения, именно на абсолютном дне жизни обнажается истинная сущность человека, с него слетает наслоение цивилизованной, культурной жизни: «…все слиняло, один голый человек остался». Видимо, тем самым герой хочет сказать о животной сущности человека. Бубнов видит в нем лишь низкое, эгоистичное, не желая принимать во внимание развитие общественной, культурной жизни.



Что представляет собой гуманизм Луки? У него нет веры в человека. Для этого героя все люди одинаково ничтожны, слабы, нуждаются лишь в сострадании и утешении: «Мне – все равно! Я и жуликов уважаю; по-моему, ни одна блоха – не плоха: все черненькие, все – прыгают…» Думаю, не будет ошибкой предположить, что на самом деле Лука считал, что реальное положение человека изменить нельзя. Можно изменить лишь его отношение к себе и к окружающим, изменить его сознание, самочувствие, самооценку, примирить с жизнью.



Отличен от точек зрения Бубнова и Луки взгляд Сатина. Он говорит о свободном Человеке с большой буквы. Сатин считает унизительным сострадательный гуманизм Луки: «Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью…»

Сатин осуждает и утешительную ложь: «Ложь – религия рабов и хозяев…», «Правда – бог свободного человека!», «человек – вот правда!», «Существует только человек, все же остальное – дело его рук и мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!»

Но что такое человек для Сатина? «Что такое человек?. . Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном!» - говорит он. Но романтической мечте Сатина о гордом, вольном, сильном Человеке противопоставлена реальность его жизни, его характер. Сатин – скептик. Он апатичен, пассивен в жизни. Его протест заключается в призыве к «ничегонеделанию»: «Я тебе дам один совет: ничего не делай! Просто – обременяй землю!. . » Сатин не просто был сброшен на «дно». Он сам туда пришел и обосновался там. Ему так удобней. И вот он обитает в подвале, пропивает и проигрывает свои возможности. Хотя от природы этот герой наделен живым умом, способностью мыслить. Хотелось бы верить, что встреча с Лукой может как-то изменить его жизнь, придать ему больше активности, но мы понимаем, что это будет не так. Этот человек продолжит сознательно губить свою жизнь, он может лишь философствовать и бездействовать.



Крайне трудно рассуждать о верной и неверной позиции носителей философских мыслей о Человеке, да и нет в этом смысла. И ложь, и правда хороши в свое время, ведь в различных ситуациях правдой можно как убить человека, так и дать ему стимул жить и бороться дальше. Но выражение «Человек-это звучит гордо» со временем стала крылатой. Я считаю, что этот факт свидетельствует об истинности такой фразы. .