Сочинение Человек и идея в романе М. Горького «Мать»

Роман “Мать” — произведение, созданное на рубеже двух веков, в нелегкое и бурное время, стремительно уносившее все старое и дававшее жизнь новым идеям, новым общественным течениям, которые овладевали умами и сердцами людей.

Процесс коренной ломки общественного мировоззрения, развернувшийся в русском обществе в данный период, небезызвестная борьба между новыми материалистическими и идеалистическими философскими течениями, возникшими на рубеже XIX—XX веков, — все это не могло не найти отражения в литературных произведениях той эпохи. Творчество Горького не является здесь исключением. Его произведения — отклик на события времени, когда менялось само понятие героического, когда протест против существующего строя стал делом каждого здравомыслящего человека. Совершенно другой вопрос, в каких формах этот протест выражался. Нельзя забывать, что разночинский период освободительного движения в России сменился в это время пролетарским, развивавшимся преимущественно под воздействием теории марксизма, которая, как известно, имеет весьма существенные издержки.

Роман “Мать” обнаруживает совершенно четкую позицию автора по отношению к общественным преобразованиям; произведение проникнуто па фосом борьбы за переустройство жизни, что длительное время давало повод для весьма односторонней оценки его в рамках советской идеологии. За “героической борьбой нового поколения революционеров” не замечали (или не хотели замечать) живых людей, с их внутренними противоречиями, страданиями, нравственными исканиями. А ведь именно внутренний духовный мир человека интересовал величайших русских писателей, произведения которых признаны классикой мировой литературы. Односторонний подход к данному произведению, навязанный коммунистической идеологией, несомненно, не может удовлетворить человека, считающего себя истинным знатоком и ценителем литературы.

Вероятно, более целесообразно будет рассматривать это произведение, исследуя духовный мир героев. Так, лучшие чувства, возникающие в сердцах, зовут людей на службу высокой и светлой идее. Но когда эта идея заслоняет собой все остальное, порабощая человека, она глушит в душе его те самые чувства, которые побудили его к служению ей.

Трагичен этот парадокс. И отчетливей всего проявляется он в образе Павла Власова, который рассматривался до недавнего времени как безоговорочно положительный. Но именно в нем проявляется сильнее всего “одержимость идеей”, именно здесь это явление приобретает наиболее разрушительные формы. Стремление к высокой цели, перерастая в фанатизм, подавляет в душе его такие вечные человеческие чувства, как сыновняя любовь, любовь к дому, к женщине. Жестоко, не по-сыновьи, говорит он матери, что обречен умереть за свою идею, не хочет слушать ее перед демонстрацией.

Образ Павла — это образ человека, делающего, хотя и не по злому умыслу, несчастными всех тех, кому он дорог. Особенно это видно из истории его любви. В жизни перед ним постоянно возникает выбор между идеей и живой душой. И он выбирает идею. . . Образ Павла Власова трагичен. В душе этого человека произошел разлад между самыми глубокими, корневыми, жизненными основами и идеей, целью, поставленной им самим.

Героем, несущим в себе духовное начало, в ком сильны лучшие человеческие чувства, является, несомненно, Ниловна. Могучая сила ее материнской любви удерживает Павла от полного погружения в фанатическое безумие. Именно в образе матери наиболее органично соединились вера в высокую цель с богатейшим духовным миром. Здесь, безусловно, необходимо отметить глубокую и прочную связь Ниловны с народом, что всегда в русской литературе оценивалось как богатство души человека, его близость к истокам, корням национальной культуры.

Идея окрыляет Ниловну, дает ей подняться, обрести веру в себя, но не перерастает в ее сознании в цель для фанатичного служения чему бы то ни было. Этого не происходит, вероятно, потому, что связь Ниловны с народными корнями очень крепка. Очевидно, именно эта связь определяет внутреннюю стойкость человека. Заметим, что Андрей Находка, соратник Павла, гораздо глубже его в духовном плане. Этот образ также близок к народу, о чем говорит его отношение к Ниловне: нежность, забота, ласка. У Павла этого нет. Автор показывает, сколь опасно для человека отдаляться от народных корней, когда утрачиваются все истинные духовные ценности.

Название романа выбрано писателем не случайно. Ведь именно мать (вечный образ) является истинным, человечным, любящим, искренним образом. .