Сочинение Человек и история в басне Крылова «Обоз».

Я прочитал басню И. А. Крылова «Обоз», касающуюся стратегии и тактики Кутузова в Отечественной войне 1812 года.

Автор обращается к истории и историческим персонажам, чтобы показать один из многих примеров, к которым можно отнести сюжет и мораль басни. Крылов написал свое произведение, чтобы показать, что Кутузов подвергался постоянным нападкам со стороны Александра 1 и военной молодежи из-за уклонений от решительных сражений, защитить полководца и его план; для поучения людей.

Автор относится к изображаемому в басне с сатирой и иронией. Он высмеивает лошадь, которая ругала коня, а сама, как говорится в басне, взявшись за дело, напроказила вдвое хуже, но и жалеет за ее глупость. Крылов говорит о хвастовстве лошади и ее беспомощности.

Иван Андреевич использует аллегорию, иносказание. В лошадке угадываются Александр 1 и военная молодежь, а в добром коне - Кутузов.

Я считаю, что полководец Михаил Илларионович поступил правильно, отдав спаленную Москву, ведь Россия выиграла Отечественную войну, благодаря ему, но проиграла Аустерлицкое сражение из-за Александра 1, что и показывает Крылов в басне «Обоз». .