Сочинение «Человек и общество»

В человеке, как в капле воды, отражается всё общество: лучшие качества и его пороки. Сегодня люди впервые получили возможность не просто высказаться, но и выговориться. Выплеснуть всё, что накопилось на душе. И всем стало видно, сколько вдруг появляется грязи. Не целебный источник забил, а гнойник прорвался. Потеряла Россия В России Россию, - пишет Евгений Евтушенко в стихотворении "Потеря". Как актуальны эти строки! Не надо доказывать, что общество наше больно, что оно испытывает духовное голодание. И человек ищет форму самовыражения. Ищет форму проявления собственного "я". Во все времена люди стремились познать себя, найти свое место в жизни, несмотря на всевозможные общественные катаклизмы. На помощь всегда приходили литература, живопись, музыка. Когда я слушаю Чайковского, я обо всем забываю, стоя на пороге величественного духовного мира. Я не понимаю, как можно было семью нотами, семью значками на нотном листе выразить все это богатство, космическую глубину и высоту души, и думаю об одном: вот в этой душе до конца проявилось то, что дано было от Бога. А ведь жизнь этого человека была страстной, в ней часто случались падения, но мы не помним ничего этого - мы слышим только музыку. Итог этой жизни - итог колоссальных усилий, исполинской борьбы… И вот - душа современного человека. Пустая, неодухотворенная и не осмысляющая себя. Когда в ней происходит борьба, стремление показать миру свое "я" - это чаще всего заканчивается поступками бесчеловечными, жестокими. Вспомним слова Вольтера: "Никуда не годится тот, кто годен только для себя". Забывая эти слова, мы можем пройти мимо человека, по сути брата своего, которому стало плохо на улице и срочно требуется помощь. Мы молчим, когда здоровые парни, вполне способные заработать на жизнь честным трудом, занимаются разбоем. Человек и общество… Эта проблема остается злободневной, насущной на протяжении всех веков, никого не оставляя равнодушным. И настоящий писатель-гражданин не может не откликнуться на вопросы современности. Повесть В. Распутина "Пожар" - глубокий, талантливый анализ современной действительности. В небольшом по объему произведении показаны и пожар в таежном поселке, и личные переживания главного героя, и бездуховность людей, которая в тяжелую для поселка минуту думают не о спасении народного добра, а о личной наживе. Повесть заставляет нас присмотреться к этим явлениям, она призывает: остановитесь, всмотритесь в себя, так ли мы живём? Ведь жизнь дана для осознания себя человеком среди людей: счастливым, добрым, мудрым. Всё это понимает главный герой произведения В. Астафьева "Царь-рыба" в последнюю минуту. И только когда дрожащим голосом он просит прощения за всё, что совершил в жизни, тогда царь-рыба тихонько отходит от него. Страшный рассказ, который заставляет нас думать о каждом сегодняшнем шаге. Мир наш жесток. Посмотрите, сколько вокруг самоубийств! Сколько моих сверстников сводят счёты с жизнью! Кто виноват: семья, школа, друзья! Простите, но жизнь-то твоя, тебе дана. Жизнь - дар Божий! Представьте, что исчезнет с лица Земли какой- то вид животных или растений. Экологическая катастрофа! Но самоубийство - катастрофа едва ли не большая, хотя речь идёт всего об одной душе… Какой бы сложной, отвратительной эта жизнь ни была, мы обязаны бороться за неё, спасать её. На это способен человек, в котором живо доброе начало. Совесть. И только она подсказывает человеку точный курс. И только совесть указывает: тут надо бы посоветоваться со старшим, более опытным. Да, сейчас мы не в силах сами разложить всё по полкам, по порядку - сил не хватает, духовных сил в первую очередь. Но ведь можно привести примеры, когда и этих усилий достаточно не только на то, что бы не упасть, но чтобы всей жизни придать верное направление. Это Пушкин, Есенин, Шостакович, в очень раннем возрасте понявшие, что талант требует неустанной работы. Церковь тоже могла бы привести примеры из своего ряда имён. Преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский уже в детстве избрали путь монашества, священства и в конце жизни были окружены многочисленной братией. Им хватило и терпения, и послушания, и труда, и сил - и они достигли духовных высот. Думаю, что всё или почти всё определяется нашим воспитанием. Наше общество из поколения в поколение растит людей, у которых нет никакого воспитания. Они ничего не впитали, хилы духом и душой. Штампуется поколение а не личности. Помните "Стойкого оловянного солдатика" Андерсена? Все солдатики были на одно лицо, а он выделялся, был одноногим… А люди - не оловянные солдатики. Каждый - единственный и неповторимый.

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