Сочинение Человек и окружающий мир в произведениях Бунина

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,

Над родником старинный голубец

С лубочной почерневшею иконкой,

А в роднике березовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,

Тысячелетней рабской нищеты,

Но этот крест, но этот ковшик белый-

Смиренные, родимые черты!

И. А. Бунин



И. А. Бунин с необыкновенным мастерством описывает в своих произведениях полный гармоний мир природы. Его любимые герои наделены даром тонко воспринимать окружающий мир, красоту родной земли, что позволяет им чувствовать жизнь во всей ее полноте. Ведь способность человека видеть вокруг себя прекрасное вносит в его душу покой и ощущение единения с природой, помогает лучше понять себя и других людей.

Мы видим, что не многим героям произведений Бунина дано ощутить гармонию окружающего мира. Чаще всего это простые люди, уже умудренные жизненным опытом. Ведь только с возрастом мир открывается человеку во всей его полноте и многообразии. Да и то не всякий может его постичь. Старый батрак Аверкий из рассказа “Худая трава” принадлежит к числу тех героев Бунина, которые достигли духовной гармонии.

Этот уже давно не молодой человек, много повидавший на своем веку, не испытывает ужаса от сознания приближающейся смерти. Он ждет ее безропотно и смиренно, потому что воспринимает ее как вечный покой, избавление от суетности. Память постоянно возвращает Аверкия в “далекие сумерки на реке”, когда он встретился “с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами”. Этот человек пронес свою любовь через всю жизнь. Думая об этом, Аверкий вспоминает и “мягкий сумрак в лугу”, и мелкую заводь, розовеющую от зари, на фоне которой виднеется девичий стан.

Мы видим, как природа участвует в жизни этого героя Бунина. Сумерки на реке сменяются теперь, когда Аверкий близок к смерти, осенним увяданием: “Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно”. Наступление зимы вызвало в герое “Худой травы” прилив жизни, ощущение радости бытия. “Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!” Всего в нескольких предложениях Бунин создал великолепную живую картину зимы.

Как и его любимые герои, писатель считает, что в мире природы заключено то вечное и прекрасное, что не подвластно человеку с его земными страстями. Законы жизни человеческого общества, напротив, приводят к катаклизмам, потрясениям. Этот мир неустойчив, он лишен гармонии. Это видно на примере жизни крестьянства накануне первой русской революции в повести Бунина “Деревня”. В этом произведении автор наряду с нравственно-эстетическими проблемами затрагивает проблемы социальные, вызванные действительностью начала XX века.

События первой русской революции, отразившиеся в деревне в мужицких сходках, горящих помещичьих усадьбах, разгуле бедноты, вносят разлад в привычный ритм жизни деревни. В повести много действующих лиц. Ее герои пытаются разобраться в окружающем, найти для себя какую-либо точку опоры. Так, Тихон Красов нашел ее в деньгах, решив, что они дают уверенность в будущем. Всю свою жизнь он посвящает накоплению богатства, даже женится из-за выгоды. Но Тихон так и не находит счастья, тем более, что у него нет наследников, которым он мог бы передать свое богатство. Его брат Кузьма, поэт-самоучка, тоже пытается найти правду, глубоко переживая беды своей деревни. Кузьма Красов не может спокойно смотреть на нищету, отсталость и забитость крестьян, их неумение разумно организовать свою жизнь. А события революции еще больше обостряют социальные проблемы деревни, разрушают нормальные человеческие отношения, ставят перед героями повести неразрешимые проблемы.

Братья Красовы — незаурядные личности, ищущие свое место в жизни и пути ее улучшения не только для себя, но и для всего русского крестьянства. Они оба приходят к критике негативных сторон крестьянской жизни. Тихона поражает, что в плодородном черноземном крае может быть голод, разорение и нищета. “Хозяина бы сюда, хозяина!” — думает он. Кузьма же считает причиной такого положения крестьян их глубочайшее невежество, забитость, в чем он винит не только самих крестьян, но и правительственных “пустоболтов”, которые “затоптали, забили народ”.

Проблема человеческих взаимоотношений и связи человека с окружающим его миром раскрывается и в повести “Суходол”. В центре повествования в этом произведении — жизнь обедневшего дворянского рода Хрущевых и их дворовых. Судьба Хрущевых трагична. Барышня Тоня сходит с ума, Петр Петрович погибает под копытами коня, слабоумный дедушка Петр Кириллович умирает от руки крепостного. Бунин показывает в этой повести, до какой степени странными и ненормальными могут быть человеческие взаимоотношения.

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