Сочинение «Человек и политика (1)»

Политика — это одна из сфер человеческой жизнедеятельности. Как и во всякой сфере, в ней есть свои профессионалы, специалисты — народные депутаты, министры, члены политических партий. А какое отношение к политике имеют остальные граждане? Можно ли сказать, что происходящее в этой сфере от них не зависит? Может быть, человек просто должен делать свою работу и совсем не интересоваться тем, что происходит в мире?



Обратимся к примерам. Андрей Дмитриевич Сахаров — известный физик, лауреат множества премий, создатель водородной бомбы. Казалось бы, у науки — свои интересы, она лишь исследует закономерности окружающего мира и ей нет дела до злобы дня, до борьбы партий. Но жизнь и деятельность А. Д. Сахарова свидетельствуют о другом. Создавая водородную бомбу, А. Д. Сахаров осознал, что наращивание ядерной мощи уже не увеличивает безопасность, а наоборот, может в конце концов уничтожить все живое на земле. Поэтому он включился в антивоенную деятельность. Кроме того, А. Д. Сахаров много внимания уделял правозащитной деятельности. Он практически один боролся против позорной войны в Афганистане. Государство жестоко покарало его за инакомыслие, лишило возможности заниматься любимым делом, он был сослан в Горький (теперь Нижний Новгород). Судьба этого человека учит нас: в жизни нужно любой ценой занимать активную гражданскую позицию, решительно отстаивать нравственность и достоинство. Даже в одиночку можно сделать очень много.



Обычно говорят, что искусство — вне политики, что оно живет в своем мире, а его творец — в «башне из слоновой кости» (Г. Флобер). Однако Н. А. Некрасов не зря писал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. . . ». Высокой гражданственностью проникнуты произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого. . .



В наше время писателем, смело вмешивающимся в политическую жизнь, безусловно, является А. И. Солженицын. Еще в 1974 году он опубликовал обращение к интеллигенции, к молодежи, ко всем соотечественникам, в котором призывал бороться с насилием в Советском Союзе. В своем обращении писатель разоблачал античеловеческую природу советской власти, которая прибегает к насилию потому, что не способна управлять с помощью законов. В обращении А. И. Солженицын пишет: «. . . не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, повседневного участия во лжи — ив этом вся верноподданность. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи!» Власти в этом обращении, призывающем даже не к борьбе с насилием, а к нравственному поведению, увидели страшную крамолу.

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