Сочинение «Человек и политика (2)»

В античной Греции свободный сознательный гражданин принимал обязательное участие в политической жизни родного города. Участие в политических баталиях в те спокойные времена сводилось к спорам о должном и необходимом, о добре и зле и прочим весьма важным, но в большинстве своем бескровным вещам. Как изменились времена! Как изменились человек и политика.



«Политика — это концентрированное выражение экономики», — гласит современная аксиома. Это значит, что экономические условия, в которых живет общество, серьезно влияют на политику государства. В богатых государствах, где экономика стабильна, развивается демократия, состоятельные люди платят налоги, благодаря которым государство может содержать всех тех, кто не может добыть средства существования самостоятельно. В бедных государствах все происходит иначе: группировки крайнего толка (неважно, левые или правые) делят между собой власть над нищим народом. Для наглядности можно сравнить Швецию и, к примеру, Никарагуа или Сальвадор.



Но не все в политике так просто. Часто богатые и мощные в военно-экономическом отношении государства начинают диктовать свою волю другим народам. Тогда начинаются так называемые «локальные конфликты», которые по сути являются самыми настоящими войнами, с убитыми, ранеными, пленными. И мировое сообщество вынуждено закрывать глаза на произвол «империй третьего тысячелетия». . .



Мы живем в демократическом государстве, где власть принадлежит народу. Это значит, что каждый совершеннолетний гражданин может влиять на политику государства, прямым либо косвенным образом. Прямое влияние на политику оказывают участники выборов в парламент, президентских выборов, косвенное — те, кто активно занимается общественной деятельностью, принимает участие в опросах, анкетировании, мероприятиях общественно-политического характера, то есть занимает активную гражданскую позицию.



Политическая активность граждан должна быть высокой. Только в этом случае возможны справедливые выборы. Только в этом случае к власти не смогут прийти проходимцы, желающие нажиться за народный счет. И здесь возникает дилемма: пойти на избирательный участок или остаться дома? Проявление политической активности заключается в том, чтобы пойти на выборы и проголосовать свободно и осознанно за того из кандидатов, чья позиция кажется избирателю наиболее близкой. Что может быть проще?



По утверждению обществоведов, историков, психологов, демократия является наиболее справедливым общественным строем. В отдаленном будущем, как считают оптимисты, сложится всемирное содружество демократических государств. Это значит, что народы, населяющие планету Земля, должны готовиться к постижению основ демократии уже сегодня. Особенно это важно для жителей тех государств, которые не так давно сбросили иго тоталитаризма.



Хочется верить, что на Земле будущего жить будет гораздо легче и безопаснее, чем на сегодняшней раздираемой противоречиями и проблемами планете. А чтобы заложить основы будущего, каждому из нас нужно сделать первый шаг, который стоит ста последующих, — пойти на следующие выборы и проголосовать за будущее родины и планеты!