Сочинение «Человек и природа» 1

«Счастье - это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» - так писал более ста лет назад Лев Николаевич Толстой. Вот только природа во времена Толстого и даже гораздо позже,



Когда детьми были наши бабушки и дедушки, окружала людей совсем другая, чем та, среди которой мы живем сейчас. Реки тогда спокойно несли в моря и океаны свою прозрачную воду, леса стояли такие дремучие, что в их ветвях запутывались сказ -



Ки, а в голубом небе ничто, кроме птичьих песен, не нарушало тишину.



А совсем недавно мы поняли, что всего этого: чистых рек и озер, дикого леса, нераспаханных степей, зверей и птиц - становится все меньше и меньше. Безумный 20 век принес человечеству вместе с потоком открытий и множество проблем. Среди них очень



И очень важная - охрана окружающей среды.



Отдельным людям, занятым своей работой, порой трудно было заметить, как беднеет природа, как трудно было когда - то догадаться, что Земля круглая. Но те, кто постоянно связан с природой, люди, которые ее наблюдают и изучают - ученые, писатели,



Работники заповедников, многие другие - обнаружили, что природа нашей планеты быстро скудеет. И стали говорить, писать, снимать фильмы об этом, чтобы задумались и забеспокоились все люди на Земле. Еще в детстве все мы читали И. Соколова - Микитова,



В. Бианки и других.



О взаимоотношениях между человеком и природой пишет с душевной болью Б. Васильев. Его роман «Не стреляйте в белых лебедей» - произведение о современной жизни, главная Тема сочинения которого - извечный конфликт между силами добра и зла. Не только пробным камнем становится отношение к природе. Она становится не фоном, а словно бы действующим лицом, участвует в развитии сюжета.



Отношение к природе разделяет персонажей на два лагеря. На тех, кто понимает и любит ее, и других, жадных, жестоких. Вот Егор Полушкин - правдоискатель и поэт, теснейшими узами связанный с родной почвой, неудачник и бедолага. Это потому, что Егор живет по законам сердца и совести, воспринимая мир через благополучие, трагедию края. Он страдает душой, замечая на каждом шагу, как оторвался человек от природы, приближая ее к людям. Но, как и лермонтовский герой, он становится предметом насмешек. Помните:



Провозглашать я стал любви



И правды чистые ученья:



В меня все ближние мои



Бросали бешено каменья.



Иное дела Федор Бурьянов, для которого природа не существует сама по себе. Он лишь хочет взять у нее то, что можно, выгадать для себя, а что останется другим людям, нашим потомкам, ему безразлично.



Нас так много стало на земле, столько на ней построено городов, заводов, фабрик, столько земли распахано, что невольно человек стал теснить природу, все больше и больше нарушая ее законы. Сейчас уже люди стали сильнее природы, и перед их ружьями, бульдозерами и экскаваторами она устоять не может.



Об этом творчество прекрасного писателя Валентина Распутина. «Прощание с Матерой», другие его книги о том, что природа, земля и человек и их взаимоотношения - проблема не обычная, а глубоко нравственная, затрагивающая само существование людей как людей. Природа была и должна оставаться учителем человека и его нянькой, а не наоборот, как возомнили люди.



В этом сообщении мне бы хотелось остановиться на очень своебразном произведении Распутина «Живи и помни». Писатель показывает в повести начало весны, пробуждение природы и жизни. И на фоне такого состояния природы изображена воровская и



Прячущаяся судьба Андрея Гуськова и его жены Настены. Андрей - дезертир, сама природа в изображении автора собой ему укор. Но судить его трудно, да писатель и не выносит своего приговора. Однако у военного времени свои законы: его ждет безжалостный трибунал. Гуськов попадает в робинзоновские условия, прячется



Среди дикой природы. Между ним и его селом - Ангара, словно черта между прошлой и настоящей жизнью. Только Настена нарушает эту границу. Судьба бедной женщины трагична. Она бросается в реку. Писателю удается лучше раскрыть нравственные страдания героев через образы природы.



Ничто не может заменить нам живой, переменчивой природы, значит, пора спохватиться, по - новому, гораздо бережнее, заботливее, чем прежде, относиться к ней. Ведь мы сами тоже ее частица, несмотря на то, что отгородились от нее каменными стенами городов. И если природе становится плохо, непременно будет плохо и нам.



Эта мысль присутствует в повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо». Автор считает, что человек лишь тогда может называться так, когда в основе его нравственности лежат подлинно гуманистические идеи и начала.

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