Сочинение Человек и природа

Человек и природа.



Человек – дитя природы. Возможно, именно природа есть тот самый Бог, которого ищут отчаявшиеся люди. И в самом деле, стоит ли обращаться к религии или мистике для поиска истины? Не в том ли истина, что мы – дети природы, а одновременно её убийцы? Ведь природа богата полезными ископаемыми, водными ресурсами? Природными почвами, растительностью и продуктами животного мира. Нет, мы не убийцы, и именно поэтому охрана природы: сохранение, преобразование, разумное использование богатств и восстановление утраченного – является важнейшей задачей нашего времени. В мире создано много организаций, борющихся с загрязнением окружающей среды. У нас в Узбекистане, кроме зарубежных организаций «Гринпис» и ВВФ (Фонд Дикой Природы), существует также свои, отечественные организации – «Экосан», «ГосКомПрирода», которые также борются за сохранение чистого воздуха, рек, гор и озер в нашей стране. Но силами только энтузиастов не спасти природу от загрязнения, потому что их меньше, чем тех, кто её, не задумываясь, загрязняет.



Евгений Базаров, устами которого Тургенев выразил мысль определенной части общества о том, что «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», и доктор Астров, один из героев пьесы Чехова «Дядя Ваня», сажающий и выращивающий леса, думающий о том, как прекрасна наша земля, - вот два полюса в постановке и решении проблемы «Человек и природа».



Погибающее Аральское море и Чернобыль, загрязненный Байкал и высыхающие реки, наступающие на плодородные земли, пустыни и страшные болезни, появившиеся только в двадцатом веке, - вот лишь немногие «плоды» человеческих рук. А таких, как Астров, слишком мало, чтобы остановить разрушающую деятельность человека.



Голос Валентина Распутина в повести «Пожар» звучит гневно и обличающее против людишек, которые не помнят родства своего, своих корней, истока жизни. Пожар как возмездие, обличение, как сжимающий огонь, уничтожающий на скорую руку построенное жильё. «Горят лес, промхозовские склады в деревне «Сосновка». Повесть, по замыслу писателя, созданная как продолжение «Прощания с Матерой», говорит о судьбе тех, кто … предал свою землю, природу, самую человеческую суть. Прекрасный остров уничтожен и затоплен, так как на его месте должно быть водохранилище, оставлено все: дома, огороды, неубранный урожай, даже могилы – место святое для русского человека. По указанию начальства всё должно быть сожжено. Но природа противится человеку, как кресты, торчат из него обгорелые скелеты деревьев. Гибнет Матера, но гибнут и души людей, теряются духовные ценности, сохранявшиеся веками. И по-прежнему одиноки продолжатели темы чеховского доктора Астрова Иван Петрович Петров из повести «Пожар» и старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Не услышали её слова: «Эта земля разве вам одним принадлежит? Это земля – то вся принадлежит, кто до нас был, и кто после нас придет».



Природа беззащитна, она нуждается в нашей помощи. Но как порой обидно за человека, который отворачивается, забывает о ней, обо всем добром и светлом, что только есть в её недрах, и ищет свое счастье в ложном и пустом. Как часто мы не прислушиваемся, не хотим слышать сигналы, которые она без устали посылает нам. А ведь она и есть родина, без которой нам сложно жить и которая дарит нам красоту и любовь. Да, любовь, которая делает человека счастливым.



Да, а отрывок из стихотворения Тютчева это подтвердит:



Не то, что мните вы, природа:



Не слепок, не бездушный лик –



В ней есть душа, в ней есть свобода,



В ней есть любовь, в ней есть язык.