Сочинение «Человек и природа (2)»

Природа учит нас понимать прекрасное.



Любовь к родной стране невозможна без любви к ее



природе.



К. Г. Паустовский



Как-то мне на глаза попались строки Н. В. Гоголя: «Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. . . ». Не правда ли, удивительно волшебную картину нарисовал писатель. Так и хочется своими глазами увидеть подобную красоту.



Но давайте сейчас оглянемся вокруг Как мало на земле осталось таких нетронутых уголков природы, которые сохранили свой первозданный вид и не подверглись губительному влиянию цивилизации. Страницы Красной книги открывают перед нами печальную картину: неумолимо уменьшается численность обитателей зеленой планеты — растений и животных. Сколько видов безвозвратно пропало с лица земли. А ведь исчезновение каждого из них значительная потеря для всего человечества. Потому что все они занимали свое место в жизненной цепочке планеты. И с потерей одного звена может порваться вся цепь. Однако отрицательное воздействие человека на природу возросло в наши дни настолько, что даже при жизни одного поколения ощутимо меняется облик Земли.



Это очень печально, но мне известны места, где когда-то простирался прекрасный могучий лес с деревьями-великанами и густыми зарослями травы. Сколько редких растений можно было увидеть там! Это и ландыш, и зверобой, и хохлатка, которые занесены в Красную книгу. Еще там водились забавные ежи и трусоватые зайцы. Рядом с лесом протекала широкая речка, в которой местные жители ловили рыбу. По берегам строили гнезда многочисленные птицы. Теперь же то место напоминает огромную поляну с множеством безобразных пеньков, с выжженной травой и растущими кое-где деревьями и кустарниками. А в реке моют машины, бросают в нее всевозможный мусор. В результате река обмелела, в ней перестала водиться рыба, птицы больше не прилетают на ее берега. И этот пример, к сожалению, не единственный. Страшно даже представить, что произойдет с нашей природой, если люди не перестанут так жестоко и бездушно обращаться с ней, так безжалостно губить ее.



Вы только задумайтесь: услышать пение жаворонка, увидеть, как переливается лунным серебром ковыль в степи, вдохнуть ароматы леса или цветущего луга, прильнуть губами к свежему прохладному роднику — это ли не самая большая радость в жизни человека, величайший подарок, который дарит нам природа. А как приятно отдохнуть вечером под открытым звездным небом, на свежей, прохладной траве. И вокруг — лишь множество сверкающих из темноты искорок — светлячков. Но с каждым днем такая возможность представляется все реже и реже. И не из-за нашей все возрастающей занятости, а из-за того, что все меньше на земле становится мест, где сохранилась эта красота.



Но если вам все же посчастливилось попасть в такой редкий уголок первозданной природы, помните: не стоит срывать прекрасный цветок — пусть он цветет для всех. Унесите его в своей душе. Не заглядывайте в гнезда птиц — это их дома. Испугавшись, птица может покинуть гнездо, оставив без материнской заботы беспомощных птенцов. Не стоит производить лишнего шума, не берите с собой на природу магнитофоны, их с успехом можно послушать Дома. И не обязательно на весь лес разговаривать между собой: насладитесь тем кратким общением с природой, которое подарила вам судьба. И лес, и звери, и птицы, и даже самый крошечный цветок будут благодарны вам за заботу и внимание.



Охранять природу — наша главная обязанность, наша первоочередная задача. Давайте помнить слова Маленького принца из сказки Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».