Сочинение Человек и природа: Садик вишневый около дома

Моя приятельница Наталка совсем недавно заметила, что возле нашего двенадцатиэтажного дома растут плодовые деревья – яблони, сливы, абрикосы, вишни. Она рассказывала мне восторженно: «Представляешь, всегда пробегала мимо них, и мне было все равно – или тополь, или яблоня, или рябина. А здесь заметила цветущее белым деревце – и будто что-то за сердце зацепило». Ничего я ей не сказала на это, а сама подумала: «Вот ты уже и повзрослела, Наталочка». Я ее понимаю, она настоящая «ребенок цивилизации» – никогда не видела, как коровок выгоняют на пастбище, не срывала с кустов ягоды смородины, а морковь и лук, по мнению Натальи, растут «где-то в супермаркете». А я в детстве часто была в селе, поэтому и знаю, почему в конце апреля сердце начинает трепетать, как птичка – так как возле многоэтажек в нашем районе посажены роскошные сады.



Первыми начинают цвести абрикосы, цветочки у них бледно-розовые, ароматные, листва еще не распустилась. В это время обязательно идет дождь, иногда с градом. Бывает, и заморозки уничтожают завязь, тогда абрикос можно не ждать. Потом цветут вишни и сливы. У них совсем другой цвет цветочков, да и листва уже немного зазеленела, поэтому отличить вишню или сливу от абрикосы совсем нетрудно. Аромат у них также совсем не такой. А напоследок расцветают груши и яблони, и погода становится почти спокойной – ветер стихает, дожди заканчиваются.



Цветы у них не розовые, а малиновые, очень красивые, а в конце лета появляются маленькие пурпурные яблочки. Они невкусные, но привлекательные, и вообще яблоньки имеют очень красивый силуэт. Только жаль, что некоторые люди не любуются этой красотой, а ломают ветви, чтобы украсить только свою квартиру. Я считаю, это неправильно. Красота – для всех, а не для одного. И садочек бабушкин – тоже для всех. Летом не только из нашего двора мальчонки здесь «пасутся» и и из других дворов прибегают. Ягод бывает так много, что хватает всем. Наблюдать за погодой меня научила баба Оля. Она же и рассказала мне, откуда взялись в современном городском районе такие по-сельски уютные садочки. Было это очень давно. Бабушка моя приехала из родного села учиться в техникуме, да так и осталась в большом городе.



Выучилась, вышла замуж, квартиру получила в новом районе города. Квартира новехонькая, душ с горячей водой, и холодной воды носить из колодца не надо. А мне каждый год эти «белые паруса» за окном, когда цветут сады, напоминают старенькую избушку в селе Садовое, на улице Зеленой, где прошло бабушкино детство. Там и сейчас живет ее мама, моя прабабушка Нина.



Она совсем старенькая, ей уже семьдесят восемь лет, но она почти не болеет, работает потихоньку в огороде и в садике, кормит кур и кроликов. Летом мы ездим помогать ей: обрабатываем огород, отец с дедом ремонтируют сарай и дом, мы с мамой стираем белье, готовим обед, делаем запасы на зиму. А вечерами, когда наступает время отдыха, собираемся в саду около дома. Когда-то давно садочек был небольшой, а сейчас… Вишни размножаются сами, мы им не мешаем, поэтому деревьев уже много, и ягод хватает и нам, и птицам.



Садимся на лавки и табуретки, сначала потихоньку льется разговор – о погоде, урожае, новостях в селе, а потом баба Оля начинает петь, а мы с мамой и баба Нина подпеваем. У бабы Оли замечательный голос, да и песен она знает множество – «Несет Галя воду», «Уже солнце низенько», «Вон то конь стоит», «Ой в поле калина». Это песни нашего края, и они мне самые родные. Так вот, Наталочка, и ты, наверное, уже поняла, что сад возле твоего дома – это не просто деревья, это душа нашего народа, его утеха и гордость.