Сочинение Диалог с тополем (по данному сюжету)

Растет во дворе тополь. Когда и кем посажен? Неизвестно. Будто бы дерево, но и у него своя жизнь, свои интересы, свои прихоти. Один раз к дереву подошел мальчик.

— Будь здоров, тополь! То, что ты тополь, я знаю, и не простой. У тебя красивый светлый ствол. Ты высокий, величественный.

— А ты кто?

— Я ученик 7- А, мое имя Антон.

— Ты что-то хотел? У тебя ко мне есть вопросы?

— Мне хотелось бы узнать, кто посадил тебя в нашем дворе и когда.

— Это было давно, лет сорок тому назад. Во втором подъезде жили двое друзей. В год окончания школы они посадили меня, огородили невысоким заборчиком. Поливали меня, оберегали. Я был таким слабым.



— Даже тяжело в это поверить, что ты был слабым. Вон какой красавец! А ствол возле подножия и не обхватить. И тени даешь много. В жару так приятно под тобой стоять. А те ребята, которые посадили тебя, наведываются хоть изредка?

— Нет, они, наверное, куда-то поехали, так как я их не видел больше в этом доме. Но однажды от меня захотели избавиться. И такое было.

— Как же можно потерять такое гигантское дерево?

— Здесь, к сожалению, предприимчивые люди наметили место для автостоянки. Вот и задумали меня спилить. Спасибо жителям двора, защитили. Даже телевизионщиков вызвали, митинг устроили.



— Это хорошо. В твоей кроне ежедневные митинги. Сколько птиц щебечет без усталости.

— Случается, и бьются, особенно сороки, никак не придут к соглашению между собой.

— А тебе какие птицы больше нравятся?



— Дятел. Он прилетает лечить меня. А еще люблю наблюдать за ласточками. Но они никогда не садятся на мои ветви - очень занятые, некогда им сидеть.

— А какая пора года тебе, дорогой тополь, больше по душе?

— Мне приятна любая пора года, каждая по-своему интересна.

— Давай, тополь, дружить. Я к тебе буду приходить часто.