Сочинение «Человек и природа (по творчеству В. Астафьева и В. Распутина)»

Чтобы однажды в доме том

Перед дорогою большою

Сказать: -- Я был в лесу листом!

Н. Рубцов



В 70-е и 80-е годы нашего столетия лира поэтов и прозаиков мощно звучала в защиту окружающей природы. Писатели выходили к микрофону, писали статьи в газеты, отложив работу над художественными произведениями. Они отстаивали наши озера и реки, леса и поля. Это была реакция на резкую урбанизацию нашей жизни. Деревни разорялись -- города росли. Как всегда в нашей стране, все это делалось с размахом, и щепки летели вовсю. Сейчас уже подведены мрачные итоги причиненного тогда горячими головами вреда нашей природе.

Писатели -- борцы за экологию все родились близ природы, знают и любят ее. Это такие известные у нас и за границей прозаики, как Виктор Астафьев и Валентин Распутин.

Героя повести В. Астафьева "Царь-рыба" автор называет "хозяином". Действительно, Игнатьич умеет делать все и лучше и быстрее всех. Его отличает бережливость и аккуратность. "Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего брата Командора". Отношения между братьями были сложными. Командор не только не скрывал своей неприязни к брату, но и показывал ее при первом удобном случае. Игнатьич старался не обращать на это внимания. Собственно, он ко всем жителям поселка относился с некоторым превосходством и даже снисходительностью. До идеала главному герою повести, конечно, далеко: им властвует жадность и потребительское отношение к природе. Автор сводит главного героя один на один с природой. За все его грехи перед ней природа преподносит Игнатьичу суррвое испытание. Произошло это так: Игнатьич отправляется рыбачить на Енисей и, не довольствуясь мелкой рыбой, ждет осетра. "И в этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья". В этот момент Игнатьич увидел рыбу у самого борта лодки. "Увидел и опешил: что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела -- на доисторического ящера походила она. . . " Рыба сразу показалась Игнатьичу зловещей. Душа его как бы раздвоилась: одна половина подсказывала отпустить рыбу и тем сохранить себя, но другая ни в какую не хотела упускать такого осетра, ведь царь-рыба попадается лишь раз в жизни. Страсть рыбака берет верх над благоразумием. Игнатьич решает во что бы то ни стало выловить осетра. Но по неосторожности он оказывается в воде, на крючке собственной снасти. Игнатьич чувствует, что тонет, что рыбина тянет его на дно, но он ничего не может сделать для своего спасения. Перед лицом смерти рыбина становится для него некоей тварью. Герой, никогда не верующий в Бога, в этот миг обращается к нему за помощью. Игнатьич вспоминает о том, что пытался забыть в течение всей своей жизни: опозоренную девушку, которую обрек на вечные страдания. Выходило так, что природа, тоже в каком-то смысле "женщина", мстила ему за причиненное зло. Природа отомстила человеку жестоко. Игнатьич, "не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто и изорванно засипел: "Гла-а-аша-а-а, прос-ти-и-и. . . " И когда рыба отпускает Игнатьича, он чувствует, что душа его освобождается от греха, который давил на него в течение всей жизни. Получилось так, что природа выполнила божественную задачу: призвала грешника к покаянию и за это отпустила ему грех. Автор оставляет надежду на жизнь без греха не только своему герою, но и нам всем, потому что никто на земле не застрахован от конфликтов с природой, а значит, и с собственной душой.

По-своему ту же тему раскрывает писатель Валентин Распутин в повести "Пожар". Герои повести занимаются заготовкой леса. Они "словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду да так и застряли". Эпиграф повести: "Горит село, горит родное" -- заранее настраивает читателя на события повести.

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