Сочинение Человек и природа у Есенина

Великий русский поэт Сергей Есенин — "певец страны березового ситца", "певец любви, грусти, скорби", он же "московский озорной гуляка" и, конечно, поэт-философ. Есенина всегда волновали такие философско-мировоззренческие проблемы, как Человек и вселенная. Человек и природа, Человек и мир его земных деяний, радостей, страстей, тревог, его любовь и ненависть, его верность Родине, его жизнь и смерть.

Диалог лирического героя с Миром (человеком, природой, землей, вселенной) постоянен. "Человек — это дивное творение природы, неповторимый цветок живой жизни". В поэме "Цветы" Есенин сумел обо всем этом сказать по-своему.



. . . я думаю:

Как прекрасна

Земля

И на ней человек. . .



Строки эти наполнены гордостью, радостью и тревогой за человека, его судьбу, его будущее. Они могли бы по праву стать эпиграфом ко всему его творчеству. Нельзя любить землю вообще или человека — вообще. Это чуждо истинному искусству. Именно эти мысли и были главными в творчестве Есенина. Поэзия его удивительно земная и вместе с тем "вселенская, космическая" . В соединении этих двух начал — масштабность и эмоциональная действенность его поэзии.



Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь. . .

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.



Философская глубина и высочайший лиризм этого стихотворения идет от великих традиций русской классической литературы. Например, в стихотворении Пушкина "Вновь я посетил. . . " говорится о неизбежной, вечной смене поколений, о неумолимом движении жизни, в котором надо занять свое место, исполнить свое предназначение и уйти без обиды, ощущая себя важным, незаменимым звеном той бесконечной цепи, которая тянется из Прошлого в Будущее.

Все творчество Есенина наполнено "лирическим чувствованием". Его теплом и светом наполнены и есенинские картины русской природы. Природа у Есенина неотделима от человека, от его настроения:



Отговорила роща золотая,

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.



Сам по себе поразителен образ рощи, говорящей "золотым" языком берез. Он раскрывает сложное психологическое состояние автора. И тревожная грусть охватывает нас, когда роща уже "отговорила" — ведь умолкнувший язык был не только "березовый", но и веселый. Поэт ощущает себя частицей природы и видит в животных "братьев наших меньших". В его стихах о животных ярко выражено сочувствие ко всему живому на земле. Так, в "Песне о Собаке" автор показывает материнскую любовь суки к своим щенятам, а затем ее боль от потери их. Чувства этой собаки похожи на чувства женщины. И когда месяц над "хатой" показался ей "одним из ее щенков", она умирает от тоски.



И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.



В стихотворении "Лисица" Есенин показывает безжалостное отношение людей к животным. Описание подстреленной лисицы звучит пронзительно:



Желтый хвост упал в метель пожаром,

На губах — как прелая морковь.

Пахло инеем и глиняным угаром,

А в ощур сочилась тихо кровь.



Поэт защищает животных своей любовью. В стихотворении "Собаке Качалова" автор разговаривает с собакой по кличке Джим, как с другом. В каждой строке Есенин передает красоту и доверчивость этого пса, любуется им:



Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.



Сергей Есенин подчеркивает единство всего живого, всего сущего. Нет и не может быть чужой боли в мире, все мы связаны между собой. В стихотворении "Песни, песни, о чем вы кричите. .

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