Сочинение Человек и природа в лирике М.Ю. Лермонтова

Михаилу Юрьевичу Лермонтову в истории русской литературы принадлежит особое и значительное место. Будучи продолжателем традиций А. С. Пушкина, поэт не стал его подражателем. Он нашел свои темы, мысли и настроения, которые в полной мере отразились в его прекрасной лирике.

Особое место в творчестве поэта занимает описание родной природы и дорогих сердцу пейзажей. Эта «природная тема» получает у поэта «свое» звучание – она преобразуется в тему «человек и природа». Художник видит здесь два равноправных субъекта, которые тесным образом связаны, сильно влияют друг на друга.

За свою жизнь Лермонтов побывал во многих местах: он видел суровую, но неповторимую и душевную красоту средней полосы, «утесы-великаны» величественных гор Кавказа. Но в каждом стихотворении, где есть описание природы, слова, описывающие пейзаж, передают духовное состояние поэта.

Например, в стихотворении «Парус», одном из лучших юношеских стихотворений Лермонтова, через образ «паруса одинокого» отражены мятежные настроения поэта, которые были характерны для передовой русской дворянской интеллигенции 30-х годов 19 века. Очень точно подобранные фразы, описывающие движение паруса, раскрывают душевный настрой поэта:

Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит….

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Это стихотворение было написано в 1832 году, когда Лермонтов был исключен из университета за «вольномыслие», то есть за поддержку идей декабристов. В это же время он переезжает в из Москвы в Петербург. Именно эти события и переданы поэтом в стихе «Парус», который, подобно его автору, «счастия не ищет/ и не от счастия бежит».

Иная, более спокойная и умиротворяющая природа изображена поэтом в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…». Лирический герой здесь любуется родной природой, не приукрашивая ее, а принимая такой, какая она есть. В стихотворении изображены пейзажи позднего лета или ранней осени («желтеющая нива», «малиновая слива») и весны («ландыш серебристый»).

Природные явления, всплывающие в сознании героя, объединены не календарным временем, а значительностью их эмоционального воздействия на поэта. Через яркие эпитеты художник передает свое восхищение красотами типичных русских пейзажей: «прячется в саду малиновая слива», «ландыш серебристый / приветливо кивает головой», «студеный ключ… лепечет мне таинственную сагу».

Недаром В. Г. Белинский включил это стихотворение Лермонтова в число тех, в которых «гармонически и благоуханно высказывается душа поэта».

Еще один яркое изображение природы – в стихотворении «Тучи», написанном поэтом в 1840 году, перед отъездом в ссылку на Кавказ. Об обстоятельствах создания стихотворения сохранился рассказ В. О. Соллогуба: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных и … поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые появились над Летним садом и Невою, написал стихотворение: «Тучки небесные, вечные странники!. . ».

Воспоминания Соллогуба ярко передают настроение этого стихотворения. Через образ «тучек» поэт передает состояние своей души перед ссылкой:

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания.

В очередной раз Лермонтов как бы сливается с природой, становится даже не её частью, а ею самой.

В 1841 году, незадолго до смерти, находясь в отпуске после участия в войне с горцами, поэт создал стихотворение «На севере диком стоит одиноко. . . ». Оно выражает глубокое одиночество поэта. Это творение представляет собой вольные перевод тридцать третьего стихотворения из «Книги песен» немецкого поэта Генриха Гейне. Лермонтов изменил тему и одновременно придал ему более обобщенный и более трагический смысл. Тема любовной тоски превратилась с легкой руки поэта в мотив безысходного одиночества: «одинокой сосне» снится, как на «утесе горючем / прекрасная пальма растет».

К этому же году относится и стихотворение «Утес». И снова творение поэта буквально «пропитано» нотами одиночества и сожаления. Тоскливое несчастье своего героя Лермонтов выражает в образе «старого утеса».

Вновь грустит поэт и в стихотворении «Выхожу один я на дорогу». Картины природы в этом стихотворении помогают читателю лучше понять душевное состояние поэта. Земля, дорога, туман, «кремнистый путь» выражают его реальную жизнь, его одиночество и неопределенность, но поэт обращает свой взор на небеса, где «торжественно и чудно!». Эти строки выражают его надежду на светлое будущее, «свободу и покой».

Пейзажи в поэзии Лермонтова выполняют двойную роль. Во-первых, через них поэт выражает свою любовь к Родине и к родной природе. Во-вторых, во многих стихах с помощью природы он передает свои чувства и состояние души.

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