Сочинение Человек и природа в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»

Важное место в творчестве М. Ю. Лермонтова занимает тема личной и нравственной свободы, которая особенно ярко выражена в его поэме «Мцыри». Но человеческие искания, тоска по родному дому показаны в произведении не только через внутренние переживания Мцыри, его борьбу с барсом, встречу с грузинкой, исповедь старику-монаху и другие события. Огромное, неизгладимое впечатление оставили в душе героя величественные картины природы. Тот цветущий сад, что открылся его взору в первое утро на свободе, дал почувствовать Мцыри необъятность окружающего его мира, гармонию и красоту природы.



Естественные явления намного ближе главному герою, чем монахи, с которыми он до этого общался. И буря, разыгравшаяся в ночь побега послушника, и горный поток близ чудесного сада – все они стали друзьями, братьями Мцыри. Природа дала ему то, что не могли дать вырастившие его монахи и монастырские стены. Природа подарила юноше чувство единения с чем-то возвышенным, гордым и свободным.



По сравнению с простором, который открывается Мцыри в его нелегком пути, монастырь кажется тюрьмой. Клеткой, из которой может выбраться лишь по-настоящему жаждущий свободы человек. И даже встреча героя с барсом, зверем свирепым и грозным, придает Мцыри ярости и сил, достаточных для того, чтобы выйти из поединка победителем:



Забыл я – и в груди моей



Родился тот ужасный крик,



Как будто с детства мой язык



К иному звуку не привык…



Но враг мой стал изнемогать,



Метаться, медленней дышать…



Главному герою навсегда запомнятся зеленые холмы, темные скалы, пышные луга и так знакомо виднеющиеся вдали, сквозь туман, покрытые снегом горы его далекой родины… И среди воспоминаний об отце, о его оружии, о рассказах стариков, о песнях своих сестер возникает и картина того, как мальчиком Мцыри играл на белом песке близ горного потока:



В ущелье там бежал поток,



Он шумен был, но неглубок;



К нему, на золотой песок



Играть я в полдень уходил.



Здесь говорится о речке, как о живом человеке, о друге, с которым хочется общаться и играть. Только природа, в отличие от людей, никогда не обидит, не сделает больно и не станет ограничивать свободу.



Мцыри наконец-то познал самого себя, проведя три дня на лоне природы. Однако не только этому герою довелось испытать подобные ощущения. В литературе можно найти множество примеров, в которых персонажи тех или иных произведений находили свое предназначение в то время, когда общались с природой.



И недаром так богат язык поэмы – как будто «поэт брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров». Сама природа служила великому Лермонтову. .