Сочинение Человек и природа в поэзии Лермонтова

Опальный ангел,

с небом разлученный.

Унывный демон,полюбивший ад,

Ветров и 6ypь огромных странный

брат,

Душой внимавший песне звезд всезвонной.

К Бальмонт



Михаил Юрьевич Лермонтов — один из загадочных русских поэтов. К сожалению, он очень рано погиб: был убит на дуэли в неполные двадцать семь лет. Но успел за свою короткую жизнь так много.

Уже в ранней лирике Лермонтова проявляется одна существенная особенность его творчества: оно субъективно и оригинально, что характерно для романтической поэзии.



В уме своем я создал мир иной

И образов иных существованье;

Я цепью их связал между собой,

Я дал им вид, но не дал им названья. . .

Так писал поэт в стихотворении “Русская мелодия”.



Что же за герой стоит в центре поэтического мира Лермонтова? Это “гордая душа”, способная на великие чувства. Но мир несовершенен, и чувство неудовлетворенности не покидает поэта. Лермонтов выразил в своей -поэзии настроение эпохи, — сомнения, глубокие раздумья о жизни без надежды на будущее.

Дознание своей исключительности в мире, где царствует лишь посредственность, вновь и вновь вызывает ощущение горестного одиночества. Этот устойчивый в лирике Лермонтова мотив звучит и в произведениях, на первый взгляд, посвященных природе. Но у поэта особенная природа: в ней все подчинено тем же законам, которые мы наблюдаем в нашем человеческом мире. Там разыгрываются те же драмы, что и среди людей. “Тихонько плачет” покинутый тучкой одинокий старый утес. А как близок к лирическому герою Лермонтова листок, этот вечный странник, оторвавшийся “от ветки родимой”, никому не нужный, “не знающий сна и покоя”. Как характерно то, что “до срока созрел он”. Ведь именно так напишет Лермонтов и о целом поколении, сравнив его с “плодом, до времени созрелым” (стихотворение “Дума”).

Прием одушевления природных явлений — не редкость в поэзии. Лермонтов одним из первых в русской поэзии стал привлекать сравнения из мира природы применительно к человеку. “Он был похож на вечер ясный”, — напишет поэт о Демоне.

Особенно мне понравилось стихотворение “Вечер после дождя”. Картина человеческой жизни переплетается с картиной природы. Поэт увидел, вернее, “приметил” цветок. Он так же одинок, как и поэт. Но Лермонтов глубже прячет свои чувства, введя в стихотворение образ девушки “в печали роковой”. И в конце стихотворения все смешалось: страдания поэта, девушки, цветка, который стоит один “меж омоченных трав”.



Главу свою склонивши, он стоит,

Как девушка в печали роковой:

Душа убита, радость над душой;

Хоть слезы льет из пламенных очей,

Но помнит все о красоте своей.



В поздней лирике Лермонтова природа часто является умиротворенной и умиротворяющей. Она воплощает собою совершенство, гармонию, особенно такие чувства вызывают небо и звезды. Гармония природы противопоставляется дисгармонии в душе человека:



В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сияньи голубом. . .

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? жалею ли о чем?



Природа может таить опасность, показаться враждебной человеку, как это происходит в поэме “Мцыри”: “И миллионом черных глаз смотрела ночи темнота”, героя “жалит огонь безжалостного дня”.

Но все чаще природа манит человека, как родная стихия, близкая его душе: “О, я, как брат, обняться с бурей был бы рад”, “Глазами тучи я следил, рукою молнии ловил” (“Мцыри”).

Природа для поэта — это великолепный, прекрасный “божий сад”. Лишь она может помочь забыться поэту, примириться с жизнью. Он желает, “чтоб, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел” над его изголовьем. И Мцыри высказывает ту же мечту перед смертью: “Ты перенесть меня вели в наш сад, в то место, где цвели акаций белых два куста. . . Трава меж ними так густа. . . ” Только это помогает ему умереть, примирившись с судьбой, думая о любви: “И с этой мыслью я засну и никого не прокляну”.

Поэту-романтику близки вершины великолепных гор, высокие, недоступные звезды, облака, тучи и бури. Но Лермонтов всматривается и в мельчайшие явления окружающего мира, он любит и “росой обрызганный душистый ландыш”, и “малиновую сливу под тенью сладостной зеленого листка”, и “холодный ключ”, играющий в овраге.

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