Сочинение Человек и природа в произведениях современных авторов (Астафьев, Распутин)

Издавна природа и человек были единым целым. Тысячи лет назад древние люди не представляли своего существования вне окружающей среды. Ведь природа всегда была и будет колыбелью человечества. Она зародила мир, смогла из одноклеточного организма развить целые поколения, сменяющие друг друга уже на протяжении нескольких тысяч лет. Но как в сказке с плохим концом, добро природы, данное человеку, обратилось злом. Мир забыл, кто его создал, человек забыл, что он часть природы. Теперь он хозяин. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогают произведения современных авторов, а именно произведения В. Астафьева и В. Распутина.



До 60-70гг. главной темой в литературе была тема страданий человечества, тема их существования. Но для 70-ых годов характерно дальнейшее расширение проблематики прозы. И если в этот же период разносторонне исследуется одна из кардинальных проблем - «личность, народ и история», то В. Астафьев в «Царь-рыбе» поднимает не менее животрепещущую проблему – «человек и природа», «природа и духовное состояние человека».



Роман состоит из цикла рассказов и повестей, объединенных одной темой. В повествовании Астафьев говорит о необходимости возвращения к природе. Автор с тревогой подчеркивает невосполнимый урон, который приносят всему человечеству люди, живущие лишь своими потребительскими интересами. И поэтому соотношения природы и человека интересуют автора не только в прямом, но и в нравственном аспекте. Вопросы экологии становятся предметом философского рассуждения.



В «Царь-рыбе» Астафьев поднимает три проблемы. Во-первых, по мнению автора, человек – это часть природы, то есть природа и человек представляют собой единое целое. И об этом нельзя забывать. Образ Акима, главного героя романа, построен на контрасте с образом Гоги. Всю красоту души человеческой Астафьев выразил именно в Акиме. Для героя не чужды доброта, бескорыстная помощь людям, чуткость к природе. Аким чуток и человечен к окружающей среде. Да, он убивает животных, но делает это не в потребительском смысле, не ради наживы, а только для существования. То есть Аким действует согласно закону выживания: хищник – жертва. Однако С. Ломинадзе говорил о герое Астафьева: «… такой уверенный, разворотливый, умелый в лесу, не то чтобы жалкий был, а потерянный какой-то, до крика одинокий, всем чужой, никому не нужный».



Противный Акиму образ Гоги – это контраст. Умный и интеллигентный в жизни Гога считает себя царем природы, считает, что может все. Он многого хочет от жизни, но ничего не предлагает взамен. Вспомним подобного героя М. Горького. В Ларре – объекте повествования старухи Изергиль, себялюбие перерастает в гипертрофию прихоти и каприза. Он также требует жизненных благ, но то полезное, за что он мог бы получить эти блага, Ларра не совершает. Именно поэтому он обречен на вечное одиночество. У Астафьева все намного печальнее. Автор приводит героя к смерти, но это закономерность, так как Гога, вознеся себя, порывает все нравственные связи с людьми и природой и разрушается внутренне. Его жизнь попросту теряет смысл.



Вторая проблема, поднятая Астафьевым – это браконьерство. И здесь мы видим насколько двойственны могут быть люди. Яркий пример – браконьер Игнатич. Отличный работник, уважаемый в обществе человек, нравственные ценности которого подавляет желание наживы. И таких людей, губящих природу и живущих в ладу со своей совесть, много. Творя зло и находя оправдание, они допускают зло везде. Астафьев представляет браконьерство как страшное деяние. И он ведет речь не только об уничтожении живой и неживой природы, но и об уничтожении человека, человеческих качеств внутри себя.

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