Сочинение Человек и природа в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг»

«Записки охотника» – это книга о русском народе, крепостном крестьянстве. Однако рассказы и очерки Тургенева описывают и многие другие стороны русской жизни того времени. С первых очерков своего «охотничьего» цикла Тургенев прославился как художник, обладающий удивительным даром видеть и рисовать картины природы. Тургеневский пейзаж психологичен, он связан с переживаниями и обликом персонажей рассказа, с их бытом. Свои мимолетные, случайные «охотничьи» встречи и наблюдения писатель сумел воплотить в типические образы, дающие обобщающую картину русской жизни крепостной эпохи. Вот такая незаурядная встреча описана в рассказе «Бежин луг».

В этом произведении автор ведет речь от первого лица. Он активно использует художественные зарисовки, подчеркивающие состояние, характер героев, их внутреннее напряжение, переживания, чувства. Природа и человек как бы находятся в гармонии, и эта гармония присутствует на протяжении всего рассказа.

Вначале автором описывается чудесный жаркий июльский день, когда герой пошел на охоту за тетеревами. Все прекрасно: и погода, и день чудный, и охота удалась на славу. Начало смеркаться, герой решил отправиться домой, однако понял, что заблудился. И природа будто начала вести себя по другому: стал чувствоваться запах сырости, появилась роса, повсюду разлилась темнота, ночь приближалась, словно грозовая туча, по лесу летали летучие мыши. Природа словно понимает человека, его переживания, быть может, сочувствует, но ничем не может помочь. После долгих блужданий охотник выходит на широкую равнину – Бежин луг, где в тишине у костра сидели деревенские ребята и пасли табун лошадей. Они рассказывали друг другу страшные истории. Охотник присоединился к ребятам. Под видом спящего он, не стесняя детей своим присутствием, слушает их страшные истории.

Истории действительно страшны и жутки. Усиливают чувство тревоги и сопровождающие рассказы этих ребят разнообразные звуки: шорохи, всплески, крики.

Рассказ о русалке сопровождается «протяжным, звенящим, почти стенящим звуком», это был непонятный ночной звук, возникающий в глубокой тишине, поднимающийся и стоящий в воздухе и медленно разносящийся и замирающий постепенно. Рассказ про утопленника прервали собаки, сорвавшиеся с места, с лаем бросившиеся от огня и исчезнувшие во мраке. Историю о родительской субботе дополнил неожиданно прилетевший белый голубок, покружившийся на одном месте и также неожиданно исчезнувший в ночной мгле. Этот голубь был принят мальчиками за «праведную душу», летевшую на небо. Ребята фантазируют, нагоняют страха, а природа им в этом содействует, дополняя и без того ужасные картины.

Постепенно на героев напало сладкое забытье, перешедшее в дремоту, дремали даже собаки, и лошади лежали, «понурив головы». Прекрасно сочетается с этим моментом описание ночи: узкий и малый месяц, великолепная безлунная ночь; звезды, склонившиеся к темному краю, все совершенно затихло кругом; «все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном».

Вот охотник проснулся, на востоке начало белеть. Просветлело небо, подул ветерок, выпала роса, зарумянилась заря, все стало просыпаться, начали раздаются звуки, голоса… Наступил новый день, полный бодрости, надежд и веры.

«Бежин луг» поражает своей простотой и задушевностью, богатством содержания. С. Тургенев не создает тщательно разработанные и выявленные человеческие характеры, а ограничивается эскизами, набросками, портретными зарисовками, зато в описании пейзажа И. С. Тургенев – проницательный и прозорливый художник, умеющий подмечать и описывать в совершенстве все движения, звуки и запахи природы. Несмотря на то что И. С. Тургенев реалист, в его произведениях присутствуют черты романтики, а поэтическая целостность обусловлена единством художественной манеры, присущий картинам Тургенева.

Жорж Санд сказала о произведениях И. С. Тургенева: «Какая мастерская живопись!» И с этим невозможно не согласиться, потому что действительно видишь, слышишь, чувствуешь, переживешь вместе с героями, живешь их жизнью, наслаждаешься запахом летней июльской ночи. .