Сочинение Человек и природа в русской литературе (по лирике Ф.И. Тютчева)
(По лирике Ф. И. Тютчева)
Две души живут в груди моей, всегда враги.
И. В. Гете “Фауст”
Не то, что мните вы, Природа. . .
Ф. И. Тютчев
Ф. И. Тютчев — мастер пейзажа, его пейзажная лирика была новаторским явлением в русской литературе. В современной Тютчеву поэзии почти не было природы как основного объекта изображения, а в лирике Тютчева природа занимает доминирующее положение. Именно в пейзажной лирике проявляются особенности миросозерцания этого незаурядного поэта.
Пейзажная лирика отличается философской глубиной, поэтому для того, чтобы понять отношение Тютчева к природе, его пейзажную лирику, необходимо сказать несколько слов о его философии. Тютчев был пантеистом, и в его стихотворениях Бог часто растворяется в природе. Природа для него обладает высшей силой. И стихотворение “Не то, что мните вы, природа. . . ” отражает отношение поэта к природе, его понимание природы, оно концентрирует в себе всю философию поэта. Природа здесь равна индивидуальности, она одухотворена, очеловечена. Тютчев воспринимал природу как нечто живое, пребывающее в постоянном движении.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык. . .
Тютчев признает присутствие в природе мировой души. Он считает, что истинным бессмертием обладает природа, а не человек, человек — это лишь разрушающее начало.
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею создаем.
А для того, чтобы не вносить в природу разлад, необходимо раствориться в ней.
Тютчев воспринял натурфилософские взгляды Шеллинга, который выделял идею полярности как принцип единства. И два противоборствующих начала, которые создают единое целое, пройдут через всю лирику Тютчева, в том числе и пейзажную. Его привлекала природа в борьбе и игре двух стихий, в катастрофических состояниях. Его романтизм основан на признании жизни как нестихающей борьбы противоположностей, поэтому его привлекали переходные состояния человеческой души, переходные времена года. Недаром Тютчева называли поэтом переходных состояний. В 1830 году он пишет стихотворение “Осенний вечер”. Осень — это переходное время года, и поэт показал момент изнеможения бытия. Природа здесь таинственная, но в ней
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья. . .
Красота и божество природы связаны с ее увяданием. Гибель и страшит поэта, и манит его, он ощущает затерянность человека среди красоты жизни и ее ущербности. Человек — это лишь частичка огромного мира природы. Природа здесь одушевлена. Она вбирает в себя
Зловещий блеск и пестроту дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест.
Из стихотворений, в которых Тютчев пытается постичь переходные состояния, можно выделить стихотворение “Тени сизые смесились. . . ”.
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