Сочинение Человек и природа в русской литературе (по лирике Ф.И. Тютчева)

(По лирике Ф. И. Тютчева)







Две души живут в груди моей, всегда враги.



И. В. Гете “Фауст”







Не то, что мните вы, Природа. . .



Ф. И. Тютчев







Ф. И. Тютчев — мастер пейзажа, его пейзажная лирика была новаторским явлением в русской литературе. В современной Тютчеву поэзии почти не было природы как основного объекта изображения, а в лирике Тютчева природа занимает доминирующее положение. Именно в пейзажной лирике проявляются особенности миросозерцания этого незаурядного поэта.



Пейзажная лирика отличается философской глубиной, поэтому для того, чтобы понять отношение Тютчева к природе, его пейзажную лирику, необходимо сказать несколько слов о его философии. Тютчев был пантеистом, и в его стихотворениях Бог часто растворяется в природе. Природа для него обладает высшей силой. И стихотворение “Не то, что мните вы, природа. . . ” отражает отношение поэта к природе, его понимание природы, оно концентрирует в себе всю философию поэта. Природа здесь равна индивидуальности, она одухотворена, очеловечена. Тютчев воспринимал природу как нечто живое, пребывающее в постоянном движении.







В ней есть душа, в ней есть свобода,



В ней есть любовь, в ней есть язык. . .







Тютчев признает присутствие в природе мировой души. Он считает, что истинным бессмертием обладает природа, а не человек, человек — это лишь разрушающее начало.







Лишь в нашей призрачной свободе



Разлад мы с нею создаем.







А для того, чтобы не вносить в природу разлад, необходимо раствориться в ней.



Тютчев воспринял натурфилософские взгляды Шеллинга, который выделял идею полярности как принцип единства. И два противоборствующих начала, которые создают единое целое, пройдут через всю лирику Тютчева, в том числе и пейзажную. Его привлекала природа в борьбе и игре двух стихий, в катастрофических состояниях. Его романтизм основан на признании жизни как нестихающей борьбы противоположностей, поэтому его привлекали переходные состояния человеческой души, переходные времена года. Недаром Тютчева называли поэтом переходных состояний. В 1830 году он пишет стихотворение “Осенний вечер”. Осень — это переходное время года, и поэт показал момент изнеможения бытия. Природа здесь таинственная, но в ней







Ущерб, изнеможенье — и на всем



Та кроткая улыбка увяданья. . .







Красота и божество природы связаны с ее увяданием. Гибель и страшит поэта, и манит его, он ощущает затерянность человека среди красоты жизни и ее ущербности. Человек — это лишь частичка огромного мира природы. Природа здесь одушевлена. Она вбирает в себя







Зловещий блеск и пестроту дерев,



Багряных листьев томный, легкий шелест.







Из стихотворений, в которых Тютчев пытается постичь переходные состояния, можно выделить стихотворение “Тени сизые смесились. . . ”.

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