Сочинение Человек и природа в советской литературе

Человек и природа. . . Мы привыкли говорить, что человек — венец мирозданья. Человек!!! Нет существа умнее и выше. Человек!! Он хозяин всего на земле. Человек! Подчиняет все своим интересам. Человек? Но почему именно он — высшая правда? Почему люди так часто



забывают, что они - дети природы, почему только берут у нее, ничего не отдавая? И не мистика, не простое предположение, это — конкретные факты. Вслушайтесь в скорбную песнь рек, умирающих от загрязнения, в немые вопросы животных и птиц: «Где нам жить?». Всмотритесь в безгрешный купол неба — так ли он чист, как прежде?



Мы привыкли (нам так удобнее) считать граммы и, тонны, километры и лошадиные силы. А в чем измерить 'боль и скорбь нашей земли? В отравленных водах, в сведенном лесе, в. . ? Нет, в человеческом бессердечии, в слепом повиновении сегодняшнему дню, в незнании дня вчерашнего. Поэтому, когда раздается вопрос: «А что же будет потом?», в ответ ему звучит короткое, как телеграмма: «Так надо!». Так надо в наш век, когда любовь и сочувствие заменил скупой расчет. Мы говорим, что плохо, когда сын забывает мать. Но ведь наша мать — природа, и разве можно спокойно смотреть, как рекой текут ее слезы? Где же наша готовность пойти и погибнуть за нее, наша человеческая любовь к родной матери? Не потому ли нам бросает обвинение Булат Окуджава:







Разве лев — царь зверей?



Человек — царь зверей. Вот он выйдет с утра



из квартиры своей, ' Он посмотрит кругом,



улыбнется. . . Целый мир перед ним



содрогнется.







Мы ищем виноватого, вершащего неправый суд, но не видим его в себе. И от этого весь мир стал ничтожным, плоским и тупым в своих стремлениях и делах. Как зарастает бурьяном брошенный сад, с такой же безраздельностью мир заполняют грубые начала. И путь человечества лежал бы через темень, если бы не отдельные островки в этих темных пучинах затмения. И тем слышнее крик Тамары Жирмунской:







Зачем мы над бездной повисли, зачем поперек естества изводим высокие мысли и дышащие существа?







Но страшнее всего не истребление природы человеком, а истребление природы в человеке. Ведь человек — это энергия, взрыв, страсть, мысль! А многие живут, как говорил Маяковский, «с мордой, пригнутой вниз». Над людьми нависла сонная одурь, жуть отчуждения, когда человек человеку— волк. Люди превратились в толпу



невидящих, неслышащих, непонимающих, в толпу, живущую на уровне животных инстинктов.







Толпа с одною звериной



кожей —



Как тьмой ночною, Как общим воем, мы все



похожи! —







пишет Елена Крюкова.



Мы отвыкли от религии, а что получили взамен? Свободу от совести и от святынь души. Когда ориентиром наших поступков и движений сердца становятся инстинкты, а не вечные заповеди добра, — тогда, говоря словами поэта, кулак становится моим желанием и — «удар зубодробительный, удар искросыпительный. . . ». .



Аристотель говорил: «Свобода — это возможность делать то, что я хочу». Но такая свобода может предполагать и «войну всех против всех», как это сформулировано в философии Гоббса.



Но не слишком ли много мрачных красок, ведь не хлебом единым жив человек? Произведения современных писателей отражают боль и скорбь о судьбе нашего общего дома. Тема природы — основная тема произведений Виктора Астафьева. Человек и природа, их единство и противоборство — стержень проблемы взаимоотношений современного мира. Писатель не мог остаться в стороне, он ставит жизненные вопросы: как сделать, чтобы, преобразуя землю, сохранить и преумножить земное богатство? Обновляя, спасти и обогатить красоту природы? Как избежать, не допустить печальных последствий неразумного посягательства на естественные законы природы — колыбели человека? Писатель утверждает: кто безжалостен, жесток к природе, тот безжалостен, жесток к человеку. Мир природы таит в себе и дух справедливого возмездия. О нем ^взывает страдание Царь-рыбы, израненной человеком.



В повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» показано столкновение бездушно-потребительского и гуманного, милосердного отношения к природе, ко всему живущему на земле. Как можно истоптать, повредить, сжечь себя и природу тупым браконьерством или холодным рассудочным эгоизмом!



Истинное беспокойство о судьбе мира сквозит в повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Здесь высвечено пренебрежение судьбами человека перед гигантскими неразумными планами нерадивых хозяев. Достаточно упоминания об Уфе, Стерлитамаке, Семипалатинске, Чернобыле. Это результат нашего бездумного отношения к самим себе и к своим потомкам. Ведь вся наша природоохранная деятельность до сих пор основывается главным образом на энергии отдельных энтузиастов, а не на осознанном, живом стремлении всех или большинства дышать чистым воздухом, пить чистую воду.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--