Сочинение «Человек и природа в современной литературе (по одному-двум произведениям)»

Двадцатый век принес человечеству множество проблем, и среди них - экологическую. Все чаще приходится задумываться о последствиях нерационального использования природных ресурсов, об опасности загрязнения почвы, воды и воздуха. Естественно, литература не может обойти эту проблему. Наиболее остро экологическая тема стоит в фантастической прозе, так как жанр фантастики обладает богатыми возможностями для того, чтобы показать, к чему может прийти человечество. Так, в романе Гаррисона "Неукротимая планета" показывается взаимозависимость людей и окружающей их среды: если природу ненавидеть и бояться, то она ответит тем же. В советской литературе тема отношения к природе всегда была одной из основных. В частности, особенно ярко эта тема звучит у Чингиза Айтматова. Я хочу рассмотреть одно из его произведений - повесть под двойным названием "Последняя сказка. Белый пароход". В первой же фразе говорится о двух сказках - личной, персональной сказке мальчика, главного героя, и той сказке об окружающем мире, которую рассказал ему дед. Это глубоко символическая легенда о матери-оленихе, выкормившей двух детей-сирот. Потомки этих детей стали истреблять оленей, и тогда мать-олениха навсегда ушла с Иссык-Куля. Аллегория весьма прозаична: мать-олениха - это природа, всеобщая прародительница, а все люди - ее дети, но все они относятся к ней по-разному. Персонажи повести делятся на два противоположных лагеря - на тех, кто любит природу, понимает ее и верит древней легенде, и тех, кто к природе равнодушен. И мальчик, и дед Момун относятся к миру как язычники, видят душу в каждой травинке, в каждом живом существе, дают имена камням. Они помнят о своих корнях, о том, что они - дети природы. В повести звучит фраза: "если люди не будут помнить отцов - они испортятся". Негодяй Орозкул не помнит истоков, не видит красоты мира, он - порченый и нравственно и физически - ему не дано иметь детей. Род на нем пресекается, и в этом высшая справедливость, он бесплоден и не приносит никому никакой пользы. Люди, не верящие старым сказкам и не любящие природу, безнадежно слепы. Они убивают мать-олениху, без которой их жизнь невозможна, и съедают ее, сами не ведая, что творят. Их духовное зрение закрыто - и они не видят очевидного. Их память утеряна - и они не в состоянии осознать, что на самом деле происходит. Повесть глубоко трагична. Гибнет мать-олениха - олицетворение природы, творящей силы мира, прародительница всего сущего, и вместе с ней - духовно или физически - умирают те, кто ее любил. Теряет свою личность дед Момун, физически гибнет мальчик, душа которого не в состоянии принять и понять всего ужаса и трагизма произошедшего. Трагически кончаются обе сказки - сказка мальчика и сказка старика. Но звучит мысль о том, что "правда пребудет вовек". Высшая справедливость все равно восторжествует. Природа сотни раз умирала и сотни раз воскреснет; ее невозможно уничтожить, главное - помнить об этом. Памяти о своих корнях, о своих предках учит нас небольшая, но очень глубокая повесть Чингиза Айтматова, одного из самых талантливых современных писателей.