Сочинение «Человек и природа в современной литературе (по повести В.Распутина "Прощание с Матёрой")»

Чтобы себя и мир спасти,



Нам нужно, не теряя годы,



Забыто все культы



И ввести



Непогрешимый культ природы.



В. Федоров.





Я в мир пришел не свянуть, не смириться,



Не утонуть во тьме людских болот.



Я жить хочу, но только - вольной птицей -



И совершить свой радостный полет.



Н. Тряпкин.





В русской литературе советского периода, взаимоотношение человека с природой часто изображались в соответствии с тезисом тургеневского Базарова "Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. " Долгое время каждый с гордостью произносил: "Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. . . ". Так если много - значит ли это, что природные богатства не надо беречь? Безусловно, люди сегодня сильнее природы, и перед их ружьями, бульдозерами и экскаваторами она устоять не может.



"Прощание с Матерой" - книга о том, что взаимоотношения человека и земли - проблема не обычная, а глубоко нравственная. Не случайно слова Родина, народ, родник, природа - одного корня. В повести образ Родины неизменно связан с образом родной земли. Матера - это и остров, и древняя деревенька с таким же названием, матера должна быть стерта с лица земли. Должно исчезнуть все: дома, огороды, луга, кладбище - вся земля уйдет под воду на вечно. С большой тревогой и безнадежной иронией говорят старуха Дарья "Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матеру ей подавай, оголодела она. Однуе бы только Матеру?!"



Другая жительница деревни - Анна, как и все старики знает только свою родную Матеру, любит её и не хочет с ней расставаться. По её мнению, самый большой грех на свете - это лишить человека его родины. А старая Настасья откровенно тоскует "Кто ж старое дерево пересаживает ?!"



Символична та весть, которая побудила героев активно действовать, принес Богодул. Этот герой воспринимается не иначе как своеобразный дух Матеры (живет он на острове, одному богу известно сколько). Войдя к сидящим за самоваром старухами, он возвестил: мертвых грабят, наверно многой старухи могли бы старухи снести молча, безропотно, но не это.



Когда добрались они до расположенного за деревней кладбища, работники санэпидемстанции "доканчивали свое дело стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты, чтобы сжечь их одним огнем". Им и в голову не приходит, что для Дарьи и других сельчан кладбище - нечто святое. Не зря даже сдержанная Дарья, "задыхаясь от страха и ярости, закричала и ударила одного из мужиков палкой, и снова замахнулась, гневно вопрошая: "А ты их тут хоронил? Отец, мать, у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит ". " Её поддерживает вся деревня. . .



Эта сцена в повести дает повод для глубоких размышлений. Не нами начинается жизнь на свете и не нашим уходом она заканчивается. Как мы относимся к предкам, так и к нам будут относиться потомки беря пример с нас. "Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности" писал еще Пушкин.



Распутин, размышляя об этом, показывает несколько Поколений. Получается, что чем дальше, тем связи становятся слабее. Вот старуха Дарья свято чтит память об ушедших. Сын её, Павел, понимает мать, но то, что её волнует, для него не самое главное. А внук Андрей и вовсе не понимает о чем речь. Для него не представляет сложности принять решение устроиться на строительсво плотины, из-за которой и будет затоплен остров. И вообще он уверен, что память - это плохо, без нее лучше. Повесть Распутина воспринимается как предупреждение. Такие, как Андрей будут созедать разрушая и когда задумаются чего же в этом процессе больше, будет уже поздно: надорванные сердца не излечиваются. А такие как Петруха (он поджег собственный дом, чтобы поскарее получить за него денежную компенсацию), и не станут утруждать себя созеданием: их устраивает: что за разрушение платят деньги. Своеобразным символом предупреждения нарисован новый поселок, куда должны передраться сельчане. Поселок, хоть и сработан красиво, домик к домику, да поставлен как-то несуразно, но по людски. Наверное и прощаться, в случае надобности с этим поселком будет куда проще, чем с Матерой. А человек обязательно должен чувствовать себя хозяином земли.

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