Сочинение «Человек и природа в современной литературе»

Не то, что мните вы - Природа, Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть послушный нам язык. Тютчев Литература всегда чутко реагировала на все изменения, происходящие в природе и окружающем мире. Отравленный воздух, реки, земля - все молит о помощи, о защите. Наше сложное и противоречивое время породило огромное количество проблем: экономических, нравственных и других, но, по мнению многих, среди них самоў важное место занимает экологическая проблема. От ее решения зависит наше будущее и будущее наших детей. Катастрофа века - это экологическое состояние окружающей среды. Многие районы нашей страны давно уже стали неблагополучными: уничтоженный Арал, который так и не смогли спасти, Волга, отравленная стоками промышленных предприятий, зараженный радиацией Чернобыль и многие другие. Кто виноват? Человек, истребивший, уничтоживший свои корни, человек, забывший, откуда он родом, человек-хищник, который становился страшнее зверя. Этой проблеме посвящен ряд произведений таких знаменитых писателей, как Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин и другие. Не может оставить равнодушным читателя роман Чингиза Айтматова "Плаха". Автор позволил себе высказаться по самым болевым, злободневным вопросам современности. Это роман-крик, роман, написанный кровью, это отчаянный призыв, обращенный к каждому. В центре "Плахи" конфликт человека и пары волков, потерявших своих детенышей по вине человека. Роман начинается темой волков, перерастающей в тему гибели саванны. По вине человека гибнет естественная природная среда обитания волков. Волчица Акбара после гибели своего выводка встречается с человеком один на один, она сильна, а человек бездушен, но волчица не считает нужным убить его, она лишь уходит его от новых волчат. И в этом мы видим вечный закон природы: не причинять зла друг другу, жить в единстве. Но и второй выводок волчат погибает во время разработки озера, и опять мы видим ту же низость человеческой души. Никого не волнует уникальность озера и его обитателей, потому что прибыль, нажива для многих важнее всего. И вновь безграничное горе матери-волчицы, ей негде найти убежище от извергающих пламя махин. Последнее убежище волков - горы, но и здесь они не находят успокоения. Наступает перелом в сознании Акбары - ведь зло должно быть наказано. В ее изболевшейся, израненной душе поселяется чувство мести, но нравственно Акбара выше человека. Спасая человеческое дитя, существо чистое, еще не тронутое грязью окружающей действительности, Акбара проявляет великодушие, простив людям причиненное ей зло. Волки не только противопоставлены человеку, они очеловечены, наделены благородством, той высокой нравственной силой, которой лишены люди. Животные добрее человека, потому что они берут от природы только то, что необходимо для их существования, а человек жесток не только к природе, но и к животному миру. Без всякого чувства сожаления заготовители мяса расстреливают в упор беззащитных сайгаков, гибнут сотни животных, совершается преступление против природы. В повести "Плаха" волчица и ребенок погибают вместе, и кровь их смешивается, доказывая единство всего живого, несмотря на все существующие диспропорции. Человек, вооруженный техникой, часто не задумывается над тем, какие последствия для общества и будущих поколений будут иметь его дела. Уничтожение природы неизбежно сочетается с уничтожением всего человеческого в людях. Литература учит, что жестокость к животным и к природе оборачивается для самого человека серьезной опасностью для его физического и нравственного здоровья. Об этом повесть Никонова "На волков", она рассказывает о егере, человеке, по профессии призванном защитить все живое, в действительности же нравственном уроде, который наносит природе непоправимый вред. Испытывая жгучую боль за погибающую природу, современная литература выступает в качестве ее защитника. Большой общественный отклик вызвала повесть Васильева "Не стреляйте в белых лебедей". Для лесника Егора Полушкина лебеди, которых он поселил на Черном озере, - это символ чистого, высокого и прекрасного. В повести Распутина "Прощание с Матерой" поднимается тема вымирания деревень. Бабка Дарья, главная героиня, тяжелее всех принимает новость о том, что прожившая триста лет деревня Матера, где она родилась, доживает свою последнюю весну. На Ангаре строят плотину, и деревня будет затоплена. И вот тут бабка Дарья, проработавшая полвека безотказно, честно и самоотверженно, почти ничего не получавшая за свой труд, вдруг сопротивляется, защищая свою старую избу, свою Матеру, где жил ее прадед и дед, где каждое бревнышко не только ее, но и ее предков. Жалеет деревню и се сын Павел, который говорит, что не больно ее терять только тому, кто "не поливал потом каждую борозду". Павлу понятна и сегодняшняя правда, он понимает, что плотина нужна, но не может смириться с этой правдой бабка Дарья, потому что затопят могилы, а это - память. Она уверена, что "правда в памяти, у кого нет памяти - у того нет жизни". Горюет Дарья на кладбище у могил своих предков, просит у них прощения. Сцена прощания Дарьи на кладбище не может не тронуть читателя. Строится новый поселок, но в нем нет стержня той деревенской жизни, той силы, которой набирается крестьянин с детства, общаясь с природой. Против варварского уничтожения лесов, животных и вообще природы со страниц печати постоянно звучат призывы писателей, которые стремятся пробудить в читателях ответственность за будущее. Вопрос об отношении к природе, к родным местам - это и вопрос об отношении к Родине. Есть четыре закона экологии, которые сформулировал больше двадцати лет назад американский ученый Барри Коммонер: "Все взаимосвязано, все должно куда-нибудь деться, все что-нибудь стоит, природа знает это лучше нас". Эти правила в полной мере отражают суть экономического подхода к жизни, но, к сожалению, их не берут в расчет.

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