Сочинение «Человек и природа»

Человек и природа — это, пожалуй, самая актуальная тема нашей современной литературы. Эта проблема стоит перед человечеством уже много лет. Каждый год фабрики и заводы выбрасывают огромное количество отходов, загрязняя воздух, реки, нанося вред окружающей среде. Гибель Аральского моря, реальная угроза Байкалу, образование рукотворных пустынь, вымирание многих видов животных и полное исчезновение уникальных целебных растений — все это следствие бездумного, а порой и преступного отношения к природе.

Такие писатели, как В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев, заставляют человечество подумать о своей земле, о своем родном крае. Они или предлагают какие-то способы защиты окружающей среды, или предупреждают о надвигающейся беде, или выясняют причины ее возникновения. Так, Ч. Айтматов в романе “Буранный полустанок” пишет о том, как высыхает Арал, как от различных космических исследований изменяется климат, как от непродуманного использования полезных ископаемых скудеет земля. Но он же рассказывает о пребывании советских и американских космонавтов во внеземной цивилизации Лесная Грудь, предлагает способ борьбы с надвигающейся пустыней, способ изменения климата и экономного использования природных богатств.

В. Распутин в своих повестях “Прощание с Матерой” и “Пожар” рассказывает о людях, отдавших всю жизнь “плану”, который обезлесил тайгу: “Всюду зияют пустоты: тайга как лысая голова”. Распутин задается вопросом: “Зачем был нужен такой план, зачем эти рекорды и перевыполнения, когда после них остается одна пустота, как на вырубленных лесосеках?” Но эти вопросы связаны не только с экологией окружающей среды, а еще и с отношением самих людей к природе, с отношениями людей между собой.

Распутин пишет о том, как уходят и умирают егоровцы, а вместо них селятся люди “легкие”, которые не обзаводятся ни хозяйством, ни огородами, знают одну дорогу в магазин да мучаются, как время от работы до работы скоротать. Разучившись работать в поле, они научились и пьянствовать, и пренебрежительно относиться к технике.

В своей легенде о манкуртах Ч. Айтматов повествует о людях, которые не помнят, где они родились и кто их отец и мать. Но манкуртов сделали такими жестокими жуань-жуаны. А что же случилось с жителями Сосновки? Полное отсутствие заботы о духовной пище людей и их будущем, непродуманная организация труда, материального и морального поощрения. Следствие этого — хищническое отношение к природе, развращенность людей. У них возникает стремление к бездумной и легкой жизни.

Драматизм противостояния человека и природы показал Ч. Айтматов в облаве на сайгаков (роман “Плаха”). От ревущих вертолетов, военных машин, автоматной пальбы животные утратили способность ориентироваться в пространстве и попали в ловушку, устроенную организаторами облавы. Сайгаки, а вместе с ними и волки, сильные, быстрые, сообразительные, стали вдруг подобны детям. И никто из этих людей, организовавших массовое убийство, не думал ни о соблюдении государственных законов, ни о завтрашнем дне.

Пословица гласит: “У народа нет смерти”. Это правда. Но писатели не хотят ждать, пока люди превратятся в манкуртов. Они, откладывая все другие дела и “вечные темы”, берут в руки перо и встают впереди своих героев, как бы направляя их по жизненному пути. А в современной литературе все экологические проблемы тесно связаны с нравственными и социальными. В этом ее значение, ее гражданский пафос.