Сочинение Человек и среда в рассказах А. П. Чехова

Как течет и изменяется жизнь, так меняются содержание и герои произведений А. П. Чехова. Постепенно на пути своей творческой эволюции он переходит от написания юмористических рассказов к сатирическим. Не изменяется только одно: глубинность и актуальность его произведений. Чехов рассматривает и анализирует ту жизнь и те ее недостатки, которые были свойственны не только XIX веку, но и XX, и даже XXI веку. Им затрагиваются таким проблемы, как "футлярная" жизнь, взаимоотношения сословий в обществе, ограниченность человеческого бытия и вечная тема - человек и среда. Она была рассмотрена не только русскими писателями - Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, но и зарубежными авторами, ибо это, наверное, главная тема в творчестве писателей-реалистов. Чехов рассматривал проблему "отношений" среды и человека по-своему, одновременно с юмором и сарказмом. Эта проблема поднимается и рассматривается глубже всего в таких рассказ Чехова, как "Палата № 6" и "Ионыч".



Как мы помним, в первом рассказе описывается одна из палат, где жили душевнобольные. "Палата № 6" рассказывает о судьбе не только ее обитателей, но и ее посетителя доктора Рагина. Именно он и находится в центре нашего внимания. Прожив недолгую жизнь, став врачом, оказавшись в описываемой в рассказе больнице, наш герой сохранил ту пылкость и энтузиазм, который свойственны юности. Он хотел работать: спасать людей, нести в общество только здоровье. И что же получилось? В конце концов ему даже от запаха крови становилось плохо - что же это за врач?! Скоро ему уже было не интересно, что происходит в больнице. Куда-то исчезли смелые мечты, юношеские порывы. Жизнь опротивела доктору Рагину, вдруг все изменилось, перевернулось с ног на голову. И вот он уже сам пациент в палате № 6.



Что случилось? Как это произошло? Ответим на эти вопросы словами еще одного героя рассказа и пациента палаты №6 Ивана Дмитриевича Громова: "в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием. . . " Как можно выжить в этом обществе, остаться здоровым не только телом, но и душой? Правильно заметил в романе один из героев, что душевнобольные разгуливают на свободе, а здоровые люди в палатах сидят. Смог ли вынести доктор Рагин тлетворное влияние этого общества? Да, смог; более того - он к нему приспособился. Под влиянием окружающей среды, грязной и зловонной, убивающей лучшие порывы людей, доктор Рагин превратился в такого же обывателя, как и все жители города. Он стал как все, поддался влиянию среды, мещанское общество победило, поработило, погубило еще одно мечтательно настроенное молодое сердце.



Как среда погубила доктора Рагина, так она подчинила себе и Ионыча, доктора Старцева. Только если, попав в палату №б, Рагин понял всю никчемность своего существования и ошибочность своих теорий, увидел, каково общество и среда, в которых он живет, то доктор Старцев преспокойно живет в этом обществе и чувствует себя превосходно.



Появляется доктор Дмитрий Ионыч в Деляже, в девяти верстах от губернского города в должности земского врача. Такой же, как и Рагин, доктор со смелыми мечтами, устремлениями, идеями. И жилось ему, казалось, счастливо и спокойно: совершал прогулки пешком, напевал песенки: "Он шёл пешком, не спеша, и все время напевал: "Когда еще я не пил слез из чаши бытия. . . " Если бы не знакомство с семьей Туркиных. . . Эта семья сыграла важную роль в "падении" доктора Старцева. Частые встречи с этой семьей, любовь к Котику, казалось бы, сначала "разжигали тлевшие в душе доктора огоньки". Но тут отказ Екатерины Ивановны на его предложение. И все резко изменилось. С этих пор доктор Старцев будет падать в пучину обывательского существования.



Краткие реплики, ситуации, фразы ярче всего показывают оскудение душевного мира Старцева: "Ох, не надо бы полнеть!" И далее: "Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, то есть страдал одышкой". Позже: "Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув голову назад".



И это лишь его внешний облик; а его внутренняя сущность, душевная организация? Его не волнуют пациенты, и он частенько кричит на них, покупает дома (это его развлечение), и самое главное - с удовольствием считает бумажки (деньги). Это теперь составляет всю его жизнь. "Живется ему скучно, никто его не интересует".



Где же тот человек, который полюбил Котика и несколько часов прождал ее на кладбище, где же чуткий и понимающий мастер своего дела. Его больше нет, его поглотила среда, создавшая из порывистого, юного душой Дмитрия Ионыча просто Ионыча, обывателя, который существует, а не живет.



Замечу, некий символический смысл есть в фамилии доктора Старцева - она словно заранее говорит нам о том, что с ним будет. Старик, старец, старый, то есть проживший уже большую часть своей жизни, познавший все и, следовательно, уже ничего не ждущий от этой жизни.

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