Сочинение Человек и стихия в лирике А.С. Пушкина

Невозможно себе представить русскую литературу, да и вообще национальную культуру, без одного из величайших поэтов девятнадцатого века – А. С. Пушкина. Круг тем, к которым обращался поэт, весьма разнообразен. Его волновали многие проблемы действительности. Отсюда и широта образов, и красочность создаваемых картин.

Тема человека и стихии является программной в творчестве поэта, потому что на протяжении всей своей жизни он не раз обращался к этому вопросу.

Чаще всего стихия является неотъемлемой частью жизни лирического героя, поскольку передает его душевное состояние. Поэт восхищается этой удивительной божественной силой, считая ее схожей с человеком:

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Для Пушкина природа очень символична. Она одушевлена, автор чувствует духовное единение с ней, поэтому он принимает любое ее состояние:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя,

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя.

Стихия капризна и непредсказуема, хотя важно заметить, что в создании образа автор не прибегает к сложным синтаксическим конструкциям, ярким эпитетам, метафорам. Поэт обращается к сравнениям, которые очеловечивают стихию, делают ее живой и разнообразной. Лирический герой чувствует связь с бурей, несмотря на то, что она противопоставляется «ветхой лачужке».

На мой взгляд, описание природы у Пушкина не является основной задачей. Для него важнее эмоциональный настрой. Ведь он позволяет лучше понять переживания человека, являющегося, по-моему, все же основным действующим лицом. Естественно, что стихия становится носителем особой силы, которая не подчиняется окружающей действительности, а живет по своим законам. Такова Нева в «Медном всаднике».

Данное произведение, как ни одно другое, рисует силу и мощь стихии, противостоящей миру человеческому. Автор пытается осмыслить величие и противоречивость «божьей стихии», которая всего лишь на время была закована «в береговой гранит волею Петра». Несмотря на то, что река уж давно была покорена, она все еще остается дикой, неприветливой и суровой:

Или, взломав свой синий лед,

Нева к морям его несет

И, чуя, вешни дни, ликует.

Натура царя деятельная, непокорная року, он является достойным противником природе. Что же касается Евгения, то Пушкин сделал его незащищенным, он предстает перед читателем как существо, доступное стихии. Герой поэмы становится напрямую зависимым от нее:

…И грустно было

Ему в ту ночь, и он желал,

Чтоб ветер выл не так уныло

И чтобы дождь в окно стучал

Не так сердито…

Таким образом, без сомнения можно говорить о том, что А. С. Пушкин считает природную стихию той силой, которая проникает в жизнь человека, даже несмотря на его нежелание, сопротивление. Автор убежден в том, что между человеком и подобной силой есть некая, внешне незаметная связь. Она настолько прочна, что люди становятся зависимыми. Очень часто человек испытывает страх и благоговение перед такой силой, ибо в своем буйстве она так сильна, что сметает все живое на своем пути. Такова природа в «Медном всаднике».

Естественно, что неумение объяснить подобные явления приводят к тому, что человек вынужден связывать природу с потусторонними силами. В своих произведениях Пушкин не раз облекал стихию в фантастические образы. Достаточно вспомнить стихотворение «Бесы», где сильная метель, временами переходящая в ураган, ассоциируется с игрой нечистой силы.

А. С. Пушкин очень часто обращался к образам стихии в большей степени в своих романтических произведениях. Ведь море, ветер, неконтролируемая природа являются символами свободы, вольной жизни, вольного существования. Я думаю, что именно отсюда у лирического героя возникает желание стать частью этой силы.

Творчество Пушкина без сомнения можно считать особой эпохой в русской литературе. Он стал новатором как в прозе, так и в лирике. Многие темы, к которым обращался поэт, актуальны и по сей день. .