Сочинение Человек и время (история в стихотворении «Левый марш»)

когда,

какой великий выбирал

путь, чтобы протоптанней

и легше?



В. Маяковский



Богатую глубокими мыслями и разнообразными чувствами лирику Маяковского можно сравнить с большим симфоническим оркестром, смело и достаточно громко исполняющим произведения. Любая поэтическая тема была поэту интересна, звучала ярко и отчетливо.

Автор живет в сложное, переломное время, оттого его лирика окрашена политической тематикой.

Стихи В. В. Маяковского наполнены страстной напористостью, чувства доведены до крайности. В его стихах нет спокойной созерцательности, а действие всегда адресно. Он знает, против чего надо выступать, с кем бороться, что искоренять.

Таково и стихотворение “Левый марш”. Оно построено в форме беседы, хотя с первых строк поэт предупреждает, что



Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.



Читая строки, видишь, как время спрессовывается, все чувства обостряются. Некогда думать и рассуждать — надо

действовать. Поэт предупреждает своих “слушателей”, что наступил решающий момент. Молодая страна в опасности, ей грозят интервенты, но, объединившись, защитники родины должны выстоять и победить. В этом уверен поэт и мы, его читатели.



Пусть,

оскалясъ короной,

вздымает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.

Левой!

Левой!

Левой!



Пусть бандой окружат нанятой,

стальной изливаются лавой,—

России не быть под Антантой.

Левой!

Левой!

Левой!



Форма стихотворения соответствует поэтическому темпераменту и стилю поэта. Четкость шага защитников родины подчеркивается рефреном —



Левой!

Левой!

Левой!



Идут не просто солдаты и матросы, а уверенные в своей правоте и силе сознательные революционеры. Они смогут повергнуть самых сильных врагов, отстоять свое право на существование. Некогда защитникам оглядываться назад, надо выполнять свои обязанности, не сбиваясь с намеченного пути и ритма.



Глаз ли померкнет орлий?

В старое ль станем пялиться?

Крепи

у мира на горле

Пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!



Кажется, само время водило пером поэта. Тревога за судьбу России и оптимизм звучат в каждом слове Маяковского. Он радостно возбужден, потому что уверен в победе революционных сил. Эту уверенность поэт внушает и защитникам революции. Они выстоят, преодолеют любые трудности, ведь за ними страна и народ, которые надеются на своих сыновей.

Рифма, ритм, художественные средства языка подчинены общей идее автора — осознать напряженность момента. Как обычно, речь поэта образна и лаконична. Прошло время митингов, настал момент действовать. Это подчеркивается не только лексикой произведения, но и всем строем предложений. Они короткие, с обилием глаголов, подчеркивающих ритм стиха.

Маяковскому мастерски удалось в небольшом по объему стихотворении создать напряженную картину сурового времени и людей, живущих и действующих в ту непростую эпоху. .