Сочинение Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции

Все мы люди. Мы живем на планете Земля, ежечасно и даже ежеминутно взаимодействуем с другими людьми или с определенными «изобретениями человечества». Все мы, в своем существовании, подчиняемся единым законам жизни (рождаемся, взрослеем, старимся и умираем). И, в то же время, каждый из нас глубоко индивидуален и живет по собственным законам, которые основаны на наших, сугубо наших, потребностях.

Но, думаю, мало кто из «обычных людей» - тех, кто не имеет отношения к наукам о человеке, - задумывается, что такое человек, почему он живет так, а не иначе, почему развивается определенным образом, почему совершает те или иные поступки. Существует много версий того, как человек появился на Земле. Это и хрестоматийная версия Ч. Дарвина, утверждающая, что человек – продукт биологической эволюции, превратившей обезьяну в человекообразное существо, и версия о божественном происхождении человека, и инопланетная теория зарождения жизни и множество других.

Однако одно признается приверженцами всех теорий – человек существует на Земле в постоянном развитии. Развитие – результат многих нужд и потребностей Homo sapiens и, в то же время, само – его насущная потребность. Удивительно и очень важно, что в процессе развития человек «преобразует» не только самого себя, но и мир вокруг. Это отличительная черта Homo sapiens как биологического вида.

Таким образом, бесспорно, человек – существо биологическое. Его тело имеет свою физиологию и анатомию, оно подчиняется всеобщим законам жизни. Больше того, в процессе эволюции огромные изменения претерпела именно биологическая сущность человека – он стал ходить на двух ногах, изменилось строение его кисти, усовершенствовался зрительный аппарат и т. д.

Но, и это очень важно, человек – это не только биологическая оболочка. Недаром все ученые хором утверждают, что люди – существа биосоциальные. То есть они имеют такие задатки, которые возможно развить только в обществе. К ним, как это ни удивительно на первый взгляд, относится способность говорить, а также то, что отличает человека от животного, – способность взаимодействовать с другими людьми. И в процессе этого взаимодействия испытывать и выражать свои эмоции, мыслить, плодотворно существовать в обществе, поддерживая его устои и, в то же время, изменяя его. Это последняя, «высшая», способность человека обусловлена его культурной эволюцией, которая дает возможность вырасти из Homo sapiens в личность – полноценного члена социума.

Таким образом, человек как тип живого существа на планете Земля является продуктом биологической, социальной и культурной эволюции. Его потребности и нужды (биологические, социальные, духовные) заставляют человека постоянно развиваться. В результате развивается не только он сам, но и мир вокруг человека – природный и социальный. Безусловно, мы имеем колоссальный потенциал – достижения человечества впечатляют и восхищают. Однако на этом пути мы совершаем и колоссальные ошибки. Уравновесить достижения и поражения, найти золотую середину, думать не только о себе, но и о мире вокруг – вот, на мой взгляд, высшая потребность современного человека, претендующего именоваться не просто человеком или индивидом, но Личностью. .