Сочинение Человек, который мне нравится

Учительница проходит мимо, подходит к доске и объявляет тему сочинения: «Человек, который мне нравится». По классу пробегает негромкий гул. Все решают, о ком будут писать. Я думаю, решаю и представляю, о ком же будет моё сочинение. Первое, что пришло на ум, это была идея писать о маме, ведь она самый близкий и родной человек. Подумав, решила, что буду писать о своей самой лучшей подруге – Алине.

Алина – высокого роста, всегда со вкусом одета. Макияж еле заметен, так и нужно, не слишком блёкло и не слишком вызывающе, подчёркивая её светло-карие глаза. Веснушек нет, видимо солнышко любит её меньше меня. Её улыбка сможет поднять настроение даже самому грустному человеку на свете. Каштановые волосы чаще всего убраны в «кичку» на затылке, иногда распущены или заплетены в косичку. Никогда не позволяет себе прийти в одном и том же наряде два или три дня подряд. Очень аккуратная.

Характер Алины весьма разнообразен, как и настроение. Поднять его может только весёлая музыка. Моя подруга чаще всего слушает то, что нравится ей и подходит под настроение. Алина спокойна в любой ситуации, даже перед опросом, к которому она не готова. Честна и мила с друзьями, не любит наживать себе врагов. – «Зачем мне лишние проблемы?» - говорит она в таких случаях. Добрая и отзывчивая Алина всегда поможет другу в трудной ситуации, например: подготовиться к контрольной работе или зачёту. За какое бы дело моя лучшая подруга не взялась, она всегда доведёт его до конца. Мне кажется, что с неё вполне можно брать пример.

Алина отличница. Не любит получать четвёрки, а тройки всегда старается как можно скорее исправить. Трудолюбивая подруга всегда очень хорошо готовится к уроку. Так же хорошо работает на нем. Знает ответ на любой вопрос, касающийся того что нам задали. Если вы заболели и не знаете что задано, то звоните Алине, она всегда найдёт немного времени для того, чтобы вам сказать домашнее задание. Моя лучшая подруга так же очень ответственна, если требуется подготовить доклад или другую нужную для урока информацию, она всегда это сделает.

Алина увлекается танцами, рисованием, любит смотреть телепередачу КВН. От туда она берёт множество шуток и использует их в жизни. Я тоже смотрю эту передачу, и она мне очень нравится. В художественную школу она ходит с удовольствием и прекрасно рисует. Алина с танцевальным коллективом часто выступает в нашем городе. Так же она путешествовала в Швецию и Финляндию, выступая там. Ей очень нравится танцевать на выставках и ярмарках, вместе с друзьями и коллективом.

Я считаю Алину своей самой лучшей подругой. Нам с ней интересно и весело вместе. Она мне нравится, как человек и я надеюсь, что мы останемся подругами навсегда. .