Сочинение «Человек, на которого я хочу быть похожей»

Если человек довольно умный, то он время от времени занимается самовоспитанием. Читает книжки, разговаривает со взрослыми, совещается, анализирует свои поступки. И часто избирает кого-то более идеального, чем он сам и старается быть похожим на свой идеал. Это может быть герой из книги, фильма, или существующий человек, который живет, учится, работает рядом.



Человек, на которого я хочу быть похожей, – это моя мать. Она добрая и всегда жалеет меня, никогда не говорит «Я ж тебе говорила!», если происходит какая-то неприятность, о которой она старалась предупредить. Она красивая и учит быть всегда красивой меня. Она умная и знает много интересных историй, которые я люблю слушать перед сном, или на отдыхе. Она очень кроткая, нежная и может бесконечно целовать меня и шептать, какая я красивая, умная, любимая девочка. Иногда она зовет меня смешными словами «пупсик», «кукла». Если у нее плохое настроение-мама поет и танцует, или затевает со мной веселую и громкую игру. Моя мать делает все для меня и для моей сестры. Она всегда как-то потешит нас. Я ее очень люблю! Она никогда не нервничает, никогда не расстраивается. Наилучший человек в мире – это моя мамочка! Я хочу быть такой, как она!