Сочинение Человек на войне

Лучшие и худшие черты, свойства характера человека и народа в целом раскрываются в экстремальных ситуациях. Это общеизвестная истина. К таким ситуациям, в первую очередь, относятся войны.

На долю русского народа их выпало немало. Только в 20 веке нам пришлось пережить несколько революций, много войн, экологические катастрофы, перевороты.

Очень значимым событием в истории России революция 1917 года и гражданская война. Этот страшный период в своих произведениях запечатлели многие писатели – современники тех событий.

А. Фадеев в своем романе «Разгром» более объективно, чем другие советские писатели того времени, осветил гражданскую войну. В основу его произведения положены реальные события - один из эпизодов разгрома партизанского отряда на Дальнем Востоке.

Очень показательно, что писатель, говоря о героях «Разгрома», называет их «человеческим материалом». Революция и гражданская война требовала именно «материала» для победы и построения нового общества. Человеческая жизнь не имела большой цены, она с легкостью приносилась в жертву во имя победы.

«Белая гвардия» Булгакова – роман, написанный «по ту сторону баррикады», освещает позицию белогвардейцев, прошлую Россию. Это произведение повествует о судьбе интеллигенции в революционные и постреволюционные годы.

В центре повествования находится семья Турбиных. В лице этих героев Булгаков рисует представителей русской интеллигенции, которую сам автор считал главной силой России. Герои до сих пор остаются преданными Николаю II, с готовностью принимают слух о том, что государь все-таки жив. Алексей и Николка Турбины – истинные представители «белой гвардии». Они отличаются особой порядочностью, чувством долга, ответственностью. Эти люди никогда и ни за что не придадут, не будут стрелять в спину врагу. Поэтому им и их самым близким друзьям дико и непонятно все творящееся в России.

Алексей Турбин - один из тысяч офицеров старой русской армии, которым после революции приходится делать выбор между противоборствующими сторонами, вольно или подневольно служить в одной из враждующих армий. Турбин не горит желанием воевать. Однако ему и его младшему брату Николке войны избежать не удается. Они в составе разрозненных офицерских дружин участвуют в безнадежной обороне города от Петлюры. Да никто из них и не посмел бы уйти от своего долга. Это не в правилах русского офицерства.

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для наших дедов и прадедов. Но она помогла понять, еще раз осознать, насколько русские - сильная нация, богатая не только материально, физически, но и духовно.

Литература, посвященная Великой Отечественной, – подтверждение тому. Так, повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие. . . » рассказывает о событиях 1942 года. В расположение зенитно-пулеметной батареи, которой командует старшина Васков, забрасывают немецких диверсантов, а у командира под началом только шесть молодых хрупких девушек.

Васков вобрал в себя лучшие качества воина, готового подставить себя под пули, но спасти девушек и выполнить свой долг: «Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. . . И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия. Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винто¬вочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!»

И они держали до последнего вздоха. Разной была их смерть: Лиза Бричкина утонула в болоте, когда торопилась привести подмогу. Галю Четвертак скосила автоматная очередь. Соню Гурвич убил десантник одним ударом ножа, когда она побежала за кисетом старшины. Женя Комелькова погибла, пытаясь увести немцев от смертельно раненой Риты Осяниной.

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