Сочинение Человек на войне. (По одному из произведений современной литературы. - В.В.Быков. Сотников.)

Произведения от Великой Отечественной войне, рассказывая о грозных, трагических событиях, заставляют нас понять, какой дорогой ценой была завоевана победа. Они учат добру, человечности, справедливости. Книги о войне — это нерукотворный памятник советским воинам, в жестокой схватке с врагом победившим фашизм

Война 1941-1945 годов уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы. О ней писали участники и очевидцы тех трагических событий. И сейчас эта тема продолжает волновать писателей, которые открывают в ней новые аспекты и проблемы.

Повести В. Быкова о минувшей войне по-прежнему волнуют, читаются с неослабевающим интересом, потому что проблемы, затронутые в них, всегда актуальны и современны. Это честь, совесть, человеческое достоинство, верность своему долгу. И, раскрывая эти проблемы на ярком и богатом материале, писатель воспитывает молодое поколение, формируя его нравственный облик. Но главная проблема творчества Быкова — это, безусловно, проблема героизма. Однако писателя интересует не столько его внешнее проявление, сколько то, каким путем человек приходит к подвигу, к самопожертвованию, почему, во имя чего совершает героический поступок. Пожалуй, одной из характерных особенностей военных повестей Быкова является то, что он не щадит своих героев, ставя их в нечеловечески трудные ситуации, лишая возможности пойти на компромисс. Положение таково, что человек должен немедленно сделать выбор между героической смертью или позорной жизнью предателя. И делает это автор не случайно, ибо в обычной обстановке характер человека не может раскрыться полностью. Так происходит и с героями повести "Сотников".

Через всю повесть проходят два героя — бойцы одного партизанского отряда, которые морозной, ветреной ночью отправляются на задание. Им во что бы то ни стало нужно добыть продовольствие для усталых, измученных товарищей. Но они сразу оказываются в неравном положении, ибо Сотников пошел на задание с тяжелой простудой. Когда Рыбак с удивлением спросил его, почему он не отказался, если болен, то Сотников кратко ответил: "Потому и не отказался, что другие отказались". Эта выразительная деталь достаточно много говорит о герое — о его сильно развитом чувстве долга, сознательности, мужестве, выносливости. Сотникова и Рыбака преследует одна неудача за другой: хутор, где они надеялись добыть еду, сожжен; пробираясь назад, они попадают в перестрелку, в которой Сотников получил ранение. Внешнее действие, описанное автором, сопровождается действием внутренним. С глубоким психологизмом передает писатель чувства и переживания Рыбака. Сначала он испытывает легкое недовольство Сотниковым, его недомоганием, которое не позволяет им двигаться достаточно быстро. Оно сменяется то жалостью и сочувствием, то невольным раздражением. Тем не менее ведет себя Рыбак вполне достойно: помогает Сотникову нести оружие, не бросает его одного, когда тот не может идти из-за ранения. Но все чаще и чаще в сознании Рыбака возникает мысль о том, как спастись, как сохранить свою единственную и неповторимую жизнь. Он вовсе не предатель по натуре и тем более не замаскировавшийся враг, а нормальный крепкий, надежный парень. В нем живет чувство братства, товарищества, взаимовыручки. Никто не мог усомниться в нем, пока он находился в обычной боевой обстановке, честно перенося с отрядом все трудности и испытания. Но оставшись наедине с задыхающимся от кашля раненым Сотниковым среди снежных сугробов, без пищи и в постоянной тревоге быть схваченными фашистами, Рыбак не выдерживает. Внутренний надлом совершается у героя в плену, когда им особенно властно завладевает неистребимое желание жить. Нет, он вовсе не собирался совершить предательство, он пытался найти компромисс в той ситуации, когда он невозможен. На допросе, частично признаваясь следователю, Рыбак думает перехитрить его. Примечателен его разговор с Сотниковым после допроса.

"— Ты послушай, — помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию, — как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься, — язвительно просипел Сотников'.

Рыбак принимает решение согласиться на предложение следователя служить полицаем, чтобы, воспользовавшись этим, бежать к своим. . Но прав оказался Сотников, который предвидел, что мощная гитлеровская машина сотрет Рыбака в порошок, что хитрость обернется предательством. В финале повести бывший партизан чю приказу гитлеровцев казнит своего бывшего товарища по отряду. После этого даже сама мысль о побеге кажется ему неправдоподобной. И, удивительное дело, жизнь, такая дорогая и прекрасная, вдруг показалась Рыбаку настолько невыносимой, что он подумал о самоубийстве. Но даже этого сделать ему не удалось, ибо полицаи сняли с него ремень.

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