Сочинение Человек на войне (По произведениям В. В. Быкова «Обелиск», «Сотников», «Дожить до рассвета»)

О Великой Отечественной войне написано огромное количество книг, исследований и монографий. Серьезные ученые-историки неоднократно пытались оценить и проанализировать события тех суровых лет. Они искали причины неудач первых месяцев войны, изучали стратегические решения генералов и полководцев. Они пытались всему найти объяснение. Но во всех этих серьезных трудах мы не найдем главного — человека на войне.

Об этом нам рассказывают другие авторы. Еще до того, как отгремели последние военные залпы писать о войне стали ее непосредственные участники: солдаты и офицеры не понаслышке знавшие о том, что происходило на передовой, испытавшие на себе все тяготы и лишения военной жизни, разделявшие стремления и надежды любого бойца. Именно об этом писатели-фронтовики стали рассказывать на страницах своих произведений. Появилась так называемая лейтенантская проза. Это собирательное название объединило собой писателей-фронтовиков, независимо от чинов и званий, тех, кто решил рассказать о пережитом, о своих товарищах. Рассказать о войне от имени бойца. Эти произведения сильно отличались от официальных сводок и хроник. В своих рассказах писатели-фронтовики почти не касаются грандиозных сражений Великой Отечественной, в которых решалась судьба страны. Их в первую очередь интересует человек, его поведение перед лицом опасности и готовность на жертву во имя Родины. Они поднимают проблемы верности долгу и предательства, трусости и подлинного героизма.

Одним из таких писателей лейтенантской прозы стал В. В. Быков. На Украине, в Кировоградчине, есть братская могила, в которой покоятся погибшие в боях за эти места советские солдаты. Среди имен, перечисленных на памятнике, значится и имя Быкова. Но это ошибка, так как он не погиб. Тяжелораненый он сумел выползти из хаты, где укрывались пострадавшие . незадолго до того, как ее снес немецкий танк. Раненого Быкова подобрали и вылечили, он вернулся в строй. А впоследствии в своих произведениях он поведал о том, что довелось пережить, и чему он стал свидетелем.

В его произведениях не найти рассказов о битвах под Москвой, под Сталинградом и Курском. Они если и упоминаются, то лишь мимоходом. Действие его произведений происходит под никому неизвестными деревеньками, в лесах и на безымянных дорогах. Именно здесь его герои встречают смерть и совершают подвиги. И подвиги эти кажутся иногда вроде бы незначительными. На пустынном шоссе молодой лейтенант Ивановский, герой повести «Дожить до рассвета» взрывает воз с сеном и одного из двух фашистов, которые его перевозят. Можно ли считать это подвигом? Автор убежден в том, что можно. Он абсолютно не сомневается в этом, когда рассказывает, как тяжелораненый лейтенант в течение нескольких часов борется со смертью, не позволяя себе умереть просто так. Он уверен, что счастливая судьба будущих поколений зависит от того, «как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний лейтенант Ивановский». И не важно, что вместо машины с немецким генералом ему удается взорвать лишь фашистского возницу. Главное то, что даже умирая, он стремиться сослужить последнюю службу Родине. И то, что истекающий кровью герой не сдается и не позволяет себе замерзнуть на ледяном шоссе, — пример подлинного героизма и мужества. Дело не в том, какой урон герой повести нанес противнику, а в том, что он готов жертвовать жизнью во имя Родины.

Еще отчетливее эта мысль высказана в произведении «Обелиск». Герой этой повести — школьный учитель Мороз, который в оккупированной немцами деревне открывает школу, так как боится, что фашисты своей идеологией искалечат детей, уничтожат в них то доброе и светлое, что он заложил. И его мальчишки усвоили уроки своего учителя. Они ненавидят врага всей душой и мечтают бороться с ним наравне со взрослыми. Но они всего лишь подростки. И их попытка подпилить мост через речку, по которому проедет вражеская машина, успеха не имела. Все, кто находился в ней, остались живы, а сами ребята попали в руки полицаев. Палачи обещали отпустить детей в обмен на учителя, который отправился за помощью к партизанам. Все, включая самого Мороза, понимали, что эта жертва напрасна, что ребят фашисты все равно не отпустят. Все убеждали учителя не идти на верную смерть, но он пошел, чтобы поддержать своих мальчишек и погибнуть вместе с ними. В этом его подвиг, его вклад в общее дело победы над врагом. И этот вклад автор ценит необычайно высоко.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--