Сочинение Человек на войне (по повести Василя Быкова «Сотников»)

Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в творчестве Василя Быкова. Честь, совесть, человеческое достоинство, верность своему долгу — именно эти проблемы затрагиваются писателем. Но все-таки главной темой творчества Быкова остается, безусловно, тема героизма. Причем писателя интересует не столько его внешнее проявление, сколько то, каким путем человек приходит к подвигу, к самопожертвованию, почему, во имя чего совершает героический поступок.

Характерной особенностью военных повестей Быкова является то, что в центре изображения оказывается человек в экстремальной ситуации, и положение таково, что герой должен немедленно сделать выбор: героическая смерть или позорная жизнь предателя. И к такому приему автор прибегает не случайно, ведь в обычной обстановке не может полностью раскрыться характер человека. В этом отношении не составляет исключения и повесть “Сотников”.

На первых страницах повести перед нами предстают два бойца одного из партизанских отрядов — Сотников и Рыбак, которые морозной, ветреной ночью отправляются на задание. Им поручено во что бы то ни стало добыть продовольствие для усталых, измученных товарищей. Но мы видим, что бойцы в неравном положении: Сотников идет на задание с тяжелой простудой. А на вопрос Рыбака, почему тот не отказался идти, если болен, отвечает: “Потому и не отказался, что другие отказались”. Эти слова Сотникова говорят нам о его сильно развитом чувстве долга, сознательности, мужестве, выносливости.

По ходу повествования мы видим, что главных героев преследует одна неудача за другой. Во-первых, оказался сожженным хутор, где они надеялись достать продовольствие. Во-вторых, Сотникова ранили в перестрелке с врагом. Интересна такая деталь — автор внешнее действие сопровождает действием внутренним. Особенно это заметно в развитии образа Рыбака. Сначала Рыбак немного, недоволен Сотниковым, его недомоганием, которое не позволяет им двигаться достаточно быстро. Это легкое недовольство сменяется то жалостью и сочувствием, то невольным раздражением. Но Быков показывает вполне достойное поведение Рыбака, который помогает Сотникову нести оружие, не бросает его одного, когда тот не может идти из-за ранения.

По натуре Рыбак отнюдь не предатель и тем более не замаскированный враг, а нормальный человек со своими достоинствами и недостатками. Рыбак — крепкий и надежный парень, в котором живет чувство братства, товарищества, взаимовыручки. Но таков он в обычной боевой обстановке. Оставшись же наедине с задыхающимся от кашля раненым Сотниковым среди снежных сугробов, без пищи и в постоянной тревоге быть схваченным фашистами, Рыбак срывается. И когда он попадает в плен, в его душе происходит надлом. Он хочет жить. Боец не хочет предавать родину, пытается найти выход из той ситуации, в которой он оказался. Примечателен его разговор с Сотниковым после допроса:

“Ты послушай, — помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию, — как-то сам не желая того, сказал Рыбак. Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза. — Вот как! Ну и что ж — побежишь? — Не побегу, не бойся. Я с ними поторгуюсь. — Смотри, проторгуешься, — язвительно просипел Сотников”.

Рыбак соглашается служить полицаем. Он надеется воспользоваться этим, чтобы бежать к своим. Но Сотников не ошибся, предвидя то, что мощная гитлеровская машина уничтожит Рыбака, что хитрость обернется предательством.

Финал повести весьма трагичен: бывший партизан по приказу гитлеровцев казнит своего бывшего товарища по отряду. После этого жизнь Рыбака, ранее такая

дорогая ему, вдруг теряет свой смысл, оказывается настолько невыносимой, что он задумывается о самоубийстве. Но и это ему не удается сделать, так как полицаи сняли с него ремень. Такова “коварная судьба заплутавшегося на войне человека”, — пишет автор.

А что же Сотников? У него иной путь. Он выбирает смерть, тем самым пытаясь спасти ни в чем не повинных людей. Героическая смерть ради спасения жизней других людей — вот единственный возможный для него путь. Ведь не зря перед казнью Сотников заметил среди согнанных к этому месту деревенских жителей маленького мальчика в старой отцовской буденовке. Боец улыбнулся ему одними глазами, подумав при этом, что ради таких, как этот малыш, идет на смерть.

Произведения В. Быкова о Великой Отечественной войне раскрывают нам весь ужас этого грозного и трагического события, заставляют понять, какой ценой была завоевана победа. Они учат добру, человечности, справедливости. .