Сочинение Человек на войне по произведениям современных писателей

Кто говорит, что на войне



Не страшно,



Тот ничего не знает



О войне.



Ю. Друнина.







Великая Отечественная война 1941-1945 годов — одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые последствия.



Со времени окончания войны прошло более пятидесяти пяти лет. Почему же многие писатели продолжали и продолжают писать о ней? "По тому что тот подвиг, память о нем, сколько бы времени ни прошло, не остынет в наших сердцах", — говорит В. Быков. "Лично я пишу о ней не только потому, что война — тяжелейшее испытание для человечества, — пишет Ю. Бондарев, — а потому, что мне чрезвычайно важно увидеть свой персонаж в самых сложных, самых драматических обстоятельствах, где нравственные ценности проверяются в предельной обостренности".



В целом в литературе, посвященной теме Отечественной войны, можно выделить две тенденции. Часть произведений дает широкое, панорамное видение войны (трилогия К. Симонова "Живые и мертвые", роман А. Чаковского "Блокада"). Другие произведения посвящены изображению частных событий, в них война показана глазами рядового бойца. Существует и определенная традиция изображения человека на войне. Воспитанных на русской гуманистической литературе писателей интересует, существует ли на войне, в бесчеловечных условиях, возможность оставаться человеком, сохранить свое достоинство и моральные принципы. Этой проблеме посвящены многие произведения белорусского писателя В. Быкова.



Главная тема писателя — внутреннее содержание человека, его нравственные качества. Именно война, по мнению автора, является тем катализатором, который позволяет обнажить истинную сущность человека. Основным предметом изображения В. Быкова является партизанская война. Она особенно интересна для писателя, потому что именно на оккупированных территориях извечная проблема выбора стояла особенно остро и имела более разнообразные решения, мотивировки человеческих поступков были более сложными, а судьбы людей — богаче и зачастую трагичнее, чем в любом организованном армейском подразделении, где многие вопросы разрешаются назначенными командирами или по уставу.



Партизанской войне со всеми ее сложностями и трагизмом посвящена одна из самых замечательных повестей В. Быкова "Сотников". Центральной проблемой повести является проблема нравственного выбора перед лицом смерти. На ее страницах сталкиваются взгляды людей, по-разному понимающих смысл жизни, свое назначение в ней и степень своей ответственности за все, что происходит в мире.



Б. Васильев писал о войне и о людях на войне не понаслышке. Он принадлежит к поколению тех молодых людей, которые попали на фронт, едва окончив школу. А потому героями многих его произведений стали юноши и девушки, которые только вчера строили планы начинающейся жизни, а вместо этого шагнули навстречу опасности и смерти. Самым известным произведением писателя является, несомненно, повесть "А зори здесь тихие. . . ". Она поражает читателей изображением того, как юная девичья чистота сталкивается с бесчеловечными и жестокими силами фашизма. Писатель сумел убедительно показать, какими были люди, отдавшие жизнь за победу, их героизм, причем именно в рядовой, казалось бы, не решающей исход войны ситуации.



Война — это великий урок для всех людей. И произведения современны писателей позволяют нам, людям, родившимся в мирное время, понять, насколько тяжелы испытания войны, сколько горя несет она людям, как тяжело переосмысливать нравственные ценности перед лицом смерти и насколько ужасна смерть. .