Сочинение Человек на войне в трилогии Симонова «Живые и мертвые»

Здесь нет ни одной

персональной судьбы.

Все судьбы в единую слиты.

В. Высоцкий



Константина Симонова считают основателем панорамного романа о Великой Отечественной войне. Теме войны посвятили свои произведения такие известные писатели, как Ю. Бондарев, В. Быков, А. Ананьев и многие другие, выступавшие в традиционных жанрах. Однако трилогия Симонова “Живые и мертвые”, благодаря широте охвата событий и отражения судеб людей на войне, получила особое название “панорамного” романа.

Сам Симонов признавался, что центральное место в его романе занимает человек на войне. Главная задача автора состояла в изображении правды войны. Это потребовало от него введения большого количества действующих лиц: свыше двухсот. Причем судьбы многих из них остаются незавершенными. Тем самым Симонов показывает одну из главных драм войны, когда люди пропадали без вести. “Я оборвал эти судьбы сознательно”,— говорит автор трилогии. При этом даже эпизодические герои отличаются у Симонова индивидуальностью.

Вот как представлен в романе самый бесстрашный из командиров дивизий, который погибает немного ранее Серпилина: “Талызин, бирюковатый по натуре и казавшийся по первому впечатлению малообразованным, на самом деле был хорошо начитан, знал службу и командовал своей дивизией хотя и небезошибочно, но честно: не раздувал успехов и не прятал неудач. И вообще, по составившемуся у Серпилина мнению, был человек высокопорядочный. . . ” Далее в нескольких предложениях Симонов рассказывает об этом человеке буквально все. В сорок первом он вместе с несколькими другими генералами был отдан на Западном фронте под трибунал за трусость и утерю управления дивизией. Из лагеря был послан на фронт заместителем командира полка.

У Симонова человек на войне ->— это практически реальный человек, то есть взятый из жизни. Судьба Талызина — это художественное воплощение в романе реальных событий. То же можно сказать и о большинстве судеб героев романа.

При написании трилогии К. Симонов придерживался принципа историзма. В своей работе он опирался на документы, свидетельства очевидцев, свой собственный опыт.

Я думаю, что наиболее полно тему этого сочинения можно раскрыть на примере образа Серпилина. Он является одним из центральных в повествовании. Образ Серпилина, прошедшего за время войны путь от командира полка до командарма, считается открытием Симонова. С этим образом входят в военную прозу люди трагической судьбы — те, кто был подвергнут репрессиям в 30-е годы. Серпилин был осужден без суда и следствия.

Федора Серпилина Симонов показывает как солдата, любящего свою Родину и готового до конца стоять за ее свободу. На войне раскрываются такие его качества, как мужество, стремление к победе, чувство долга. Мы видим, что душа этого человека не загрубела от ужасов войны — он сопереживает тем, кто был осужден вместе с ним, пытается помочь этим людям. Серпилин пишет письмо в защиту друга с просьбой пересмотреть дело: “Дорогой товарищ Сталин! Считаю своим долгом доложить Вам, что комкор Гринько не меньше меня предан Родине и не хуже меня защищал бы ее от фашистских захватчиков. Если Вы верите мне, то нам с комкором Гринько обоим место на фронте”.

Симонов раскрывает характер этого героя и в том, как он ведет себя в военной обстановке: со своим приемным сыном, публично отрекшимся от него, в первые дни войны в ситуации паники, отступления, слухов о диверсантах. Серпилин, всем сердцем преданный своей стране, тяжело переживает неудачи армии. Он пытается осознать, почему это произошло. Глубокий анализ событий приводит героя к правдивому пониманию войны и личности Сталина.

Симонов показывает, что война всецело поглощает человека. Это проявляется в раздумьях Серпилина — они не о его семье, друзьях. Чаще всего его мысли заняты событиями войны: “После сталинградского разгрома немцы в марте под Харьковом показали, на что они еще способны. И надо было хоть умереть, но остановить их. Пока останавливали, представитель ставки трижды был у тебя. В последний раз разговор с ним обернулся так, что подумал: снимет с армии. И хотя делал все, что мог и умел, но, если б сняли, жаловаться было бы не на что, потому что отступал, не мог выполнить приказа — остановить немцев.

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