Сочинение "Человек создан не для того, чтобы терпеть поражения" (По повести Э. Хемингуэя "Старик и море")

Хемингуэй является одним из популярнейших писателей XX века. Еще при жизни он стал человеком-легендой. Писатель Хемингуэй был журналистом, военным корреспондентом на пяти войнах. Интересно то, что Хемингуэя знали те, кто никогда не был знаком с его творчеством, в нашей стране во многих домах можно было увидеть фото бородатого человека с высоким лбом и ясным взглядом: это был Эрнест Хемингуэй в зените своей славы.

"Старик и море" — повесть, за которую писатель получил в 1953 году Нобелевскую премию. Она произвела в литературе переворот мирового масштаба. История, на первый взгляд, очень простая — притча о рыбаке Сантьяго. Но под пером Хемингуэя она превратилась в настоящий шедевр, которому предначертана долгая жизнь. Главный герой повести — старый рыбак Сантьяго — бедный, одинокий человек. Он жил в хижине, построенной из пальмовых листьев, в ней стояли стол, стул и был земляной очаг. Однако жизнь старика была не так уж и убога. Ему ниспосланы сны, в которых он видит свою родину, ее "золотые берега, высокие белые горы".

Судьба Сантьяго тесно связана с морем, которое обеспечивает ему скромное существование. Но море ничего не отдает даром. Чтобы выжить, нужно тяжело и много работать. Между морем и берегом год за годом протекает жизнь старика. Много испытаний выпало на его долю, но сердце Сантьяго всегда открыто обитателям моря — живые существа, которые, как и он, являются частичкой огромного мира. Понятно, что если бы не жестокая борьба за существование, не было бы необходимости уничтожать рыбу, добывая ее для пропитания.

Но старик всегда думал о море, как о живом существе, способном как успокоиться, так и разволноваться. Очередное испытание уже приготовила рыбаку родная морская стихия. Сантьяго приходится в течение длительного времени бороться с огромной рыбой, которая попала к нему на крючок. Именно борьба старого рыбака с огромной рыбой и является, на мой взгляд, главной идеей повести. Именно тогда мы увидели Сантьяго во всем величии его простой души: "Человек создан не для того, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но не победить его". В действительности' такое мужество не приносит человеку счастья: акулы съели рыбу, а одинокий подвиг оставил старому Сантьяго только чувство усталости, покалеченные руки и глубокий сон до следующего дня, когда снова нужно выходить в море на очередную рыбалку.

Сантьяго нельзя считать индивидуалистом, который уединился в своей мудрости и мужестве. Во время рыбалки старик часто вспоминает своего маленького друга — Манолино, мальчика, которого он обучил рыбацкому делу, да и вообще имел с ним много общего. Старику хотелось, чтобы рядом с ним всегда был Манолино, и когда уставший рыбак спал после битвы с морем, мальчик был рядом.

Присутствие Манолино в жизни старика как-то скрашивало одиночество.

Одной из главных проблем, которую решает Эрнест Хемингуэй, была проблема счастья в контексте поиска смысла жизни. Сантьяго — пессимист, не имеющий иллюзий, и если бы счастье продавали, может, он бы его и купил, но за какие деньги, какой суммой оно измеряется, в какой валюте? Можно понять, что такая же точка зрения присутствует и у Хемингуэя. Действительно, писатель не смог высвободиться из паутины противоречий бытия и покончил жизнь самоубийством. Можно ли считать это проигрышем человека-легенды — Эрнеста Хемингуэя? На мой взгляд, писатель поступил как индивидуалист.

Нобелевская премия в области литературы присуждается тому, кто в своем творчестве добился исключительного понимания человечества и мира. Кто знает, сколько нового мы еще откроем для себя, перечитывая повесть Эрнеста Хемингуэя "Старик и море". .