Сочинение «Человек – творец своего счастья»

Счастье - это понятие, которое означает такое моральное состояние человека, что отвечает наибольшему внутреннему удовлетворению условиями своей жизни. Счастливый человек живет полно и осмысленно, радуется каждому дню, каждой встрече. Чтобы быть счастливым, необходимо постоянно настраивать себя на положительные эмоции, уметь радоваться наименьшей мелочи, быть щедрым на доброе слово.



Конечно ж, нормальный человек не может быть счастливым каждую минуту. Каждый свое счастье строит по-своему. Мне кажется, что человек чувствует себя счастливее всего, когда любит. Следует лишь вспомнить стих Владимира Сосюры «Так никто не любил». Лирический герой переполнен ощущениям радости, ради любимой он, кажется, сможет сорвать с неба «Орион золотой».



История знает немало примеров, когда люди ради своего счастья отказывались от власти, денег и славы. Существует легенда о короле, который покинул дворец, поселился подальше от столицы, чтобы заняться любимым делом. Он выращивал капусту и был абсолютно счастливый. Кое-кто не верит, что такое могло быть, но мне кажется, что это правда, ведь только человек, который занимается любимым делом, будет счастлив. Итак, каждый человек может быть счастливым только тогда, когда поймет, где искать свое счастье, и приложит силы в его поисках. Каждый из нас кузнец своего счастья.