Сочинение Человек, цивилизация, земля

Человек — это часть природы. В результате развития цивилизации человек стал сильнее и поставил себя выше природы. Вправе ли он так делать? Ведь питается он плодами земными: опустошает недра земли; вырубает леса — фильтры воздуха; дышит кислородом, выбрасывая в атмосферу тонны вредных химических веществ; пьет воду, в которую сливаются заводские отходы; питается продуктами, выращенными отравленной земле. Часто ли кто-нибудь из нас задумывается, а надолго ли хватит земных ресурсов при таком их беспорядочном и интенсивном использовании? Каждый думает: "А, на мой век хватит!" И очень удивляется, когда в его стране, в его городе, на его улице происходят катастрофы: мощные ливни сносят дома или же они уходят под землю; рвутся трубы канализации, и зловонные потоки уносятся в реку, озеро или в море, курорты закрываются, и пить воду еще долго нельзя; взрываются АЭС, и земля дарит нам мутантов. Люди в погоне за престижностью и деньгами истребили многих животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, или же остались единицы у некоторых энтузиастов-природников. Неужели трудно понять, что есть хищник и травоядное животное? Хищник, преследуя животное, хочет одного — наесться. Он не убьет больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше, он идет семимильными шагами к своей гибели. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, поймите, что наша планета существует не для одноразового использования. .