Сочинение Человек в огне революции и гражданской войны

Революция, как правило, для любой страны, для ее народа – период страшных метелей и красных закатов. Писателям, рожденным суровым временем революции и гражданской войны, «нужно» правдиво и понятно объяснить «время перемен». «Нужно» для потомков, «нужно» для истории и сознания людей. С этой сложной задачей, на мой взгляд справились не все писатели. Многим из них так и не удалось показать жизнь простых людей в вулкане революции и огне гражданской войны. Но имена тех которые смогли показать – остались навеки в истории Руси. Такие авторы как Шолохов, Блок, Фадеев, Бабель стали певцами революционной страны и сумели точно и правдоподобно показать судьбы, мысли, призвание людей этой страны.

Больше всего мне близок Михаил Александрович Шолохов который был свидетелем «ключевых моментов» истории своей Родины. Он точно описывает состояние героя – как душевное, так и «физическое».

Герои автора пусть люди и простые – разные и непохожие друг на друга. Даже братья Григорий и Петро воспитываемые одним отцом идут по разным дорогам, иногда совсем кривым и долгим. Гражданская война – война «идеологий» которые никто до конца не осознает. Брат идет на брата, отец на сына – как в рассказе Родинка. Война которую и войной нельзя назвать безжалостно убивает сознание, душу человека. Ведь нельзя спокойно жить убив разумного человека. Нельзя! Хоть гражданская война пытается доказать обратное – пока есть люди вроде деда Гаврилы – остается надежда на будущее. Ведь даже в этом аду может быть любовь, дружба, семья способная перенести все ужасы и лишения войны…

И я верю у нашей страны – БУДУЩЕЕ тоже есть….