Сочинение Человек в огне революции и гражданской войны (по повести Б.Лавренева «Сорок первый»)

В годы революции и гражданской войны было написано много произведений, освещавших эти переломные для страны события. Они писались «по ту и другую сторону» идеологии. Многие годы нам были известны лишь произведения, восхваляющие пролетарскую революцию. А романы, повести, рассказы, очерки и эссе, написанные с других позиций, открываются нам только в последние годы. К таким малоизвестным произведениям относится и повесть Б. Лавренева «Сорок первый».



Повесть открывается главой, про которую автор говорит, что она вовсе не важна. Тем не менее, именно из нее мы узнаем, как в красноармейском отряде появилась девушка Марютка. Она воевала наряду со всеми бойцами и отличалась особой меткостью. Именно этой хрупкой девушке поручали отстреливать белых офицеров. Поразительно, что Марютка вела счет своим жертвам хладнокровно и равнодушно, точно машина.

У этой героини противоречивая натура. С одной стороны, у Марютки тонкая и романтичная душа. Она пишет стихи, которые из нее так и льются. Они безграмотны, необработанны, но отличаются особой искренностью и любовью к простому люду. Необразованность Марютки сделала ее фанатиком революции. Она беспрекословно подчиняется приказам командира, не задумываясь об их правоте. Главное – что они служат делу пролетариата.



Эта противоречивость проявляется у девушки и в отношениях с ее сорок первой жертвой – белым офицером Говорухой-Отроком. Сначала Марютка видит в нем лишь врага. Но постепенно она начинает видеть в поручике красивого человека. Сначала Марютка показывает ему свои стихи. Мы видим, что она проникается к белому офицеру доверием. Но в полной мере их взаимоотношения раскрываются на острове. Судно, на котором Марютка доставляла офицера в штаб, потерпело крушение. Двое сопровождающих утонуло, и девушка с поручиком оказались на пустынном острове вдвоем. В разговорах друг с другом раскрывается разница во взглядах и культуре героев. Она обозначилась еще в пустыне при переходе отряда: «У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом».



Взгляды Марютки предельно просты: богатые долго издевались над бедными, теперь их нужно убрать и дать власть простому народу. Мировоззрение же поручика претерпевает изменения. Сначала он верит в революцию как в спасение для любимой Родины. Но постепенно герой в ней разочаровывается: «Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту. . . А она. . . Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят».

Мечтой офицера было возвращение к книгам и тихая жизнь вдали от революции: «Не хочу я больше правды – покоя хочу». Но, оставшись один на один с Марюткой, поручик понимает, что уход от борьбы в такой ответственный для России момент невозможен: «Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут… Раз культура против культуры, так тут уже до конца».



Здесь же на острове герои, как это ни странно, почувствовали себя по-настоящему счастливыми. Вдали от мирской суеты, от белых и красных они стали понимать истинный смысл жизни.

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