Сочинение Человек в огне революции (по романам А. Фадеева «Разгром» и И. Бабеля «Конармия»)

Революция 1917 года и гражданская война оказалась настолько значимым событием в истории России, что она не могла не отразиться в творчестве огромного количества писателей. Особенно меня поразили два произведения, касающиеся этих событий. Это роман А. Фадеева «Разгром» и «Конармия» И. Бабеля.

А. Фадеев в своем романе «Разгром» более объективно, чем другие советские писатели того времени, осветил гражданскую войну. В основу его произведения положены реальные события. Это один из эпизодов разгрома партизанского отряда на Дальнем Востоке.

Сам Фадеев писал об основной мысли своего романа: «В гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, а все, поднявшееся из подлинных корней революции, …развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей».

Очень показательно, что писатель, говоря о героях «Разгрома», называет их «человеческим материалом». Революция и гражданская война требовала именно «материала» для победы и построения нового общества. Человеческая жизнь не имела большой цены, она с легкостью приносилась в жертву во имя победы. В «Разгроме» это отчетливо показано. Многочисленный отряд Левинсона получает партийную задачу: во что бы то ни стало пробиться в свободную от противника Тудо-Вакскую долину. С большими трудностями (преследование противников, нехватка пропитания и т. д. ) отряд пытается ее выполнить. . . Но на подходе к долине он попадает в окружение казаков. Живыми из боя выходят только девятнадцать человек из полуторосотенного отряда. Левинсон, прорвавшись из окружения, оглядывается на отряд, «но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами…» Человеческий материал истреблен, но главное – поставленная задача – была выполнена. Без сомнения, отряд Левинсона пополнится новыми бойцами, готовыми (и не совсем готовыми) «положить свою жизнь на алтарь революции».

Но партизаны погибают не только в сражениях. Вспомним эпизод отравления безнадежно больного Фролова. Боец стал обузой для отряда, и было принято решение дать ему яд.

Но несправедливо было бы представлять всех революционных деятелей, партийцев циничными и бездушными людьми, не имеющими никаких человеческих эмоций. В том то и заключалась их трагедия, что они постоянно стояли перед выбором: победа революционной идеи или человеческая жизнь, а подчас и сотни жизней.

В своем романе Фадеев смотрит на события революции с позиции «красного». Но примечательно то, что он совсем не приукрашивает революционных будней. Даже герои у него, хотя и довольно четко делятся на положительных и отрицательных, не имеют однобокой ярко выраженной окраски.

Без сомнения, самой известной книгой Бабеля является его произведение «Конармия». В 1920 году Бабель добровольно вступает в ряды Первой Конной армии и отправляется на фронт. Таким образом, он становится свидетелем всего того, что позже опишет в своей книге.

«Конармия» — это сборник рассказов, в центре которого стоит вопрос о соотношении нового и старого в человеке, революционного и традиционного, жестокости и гуманизма. Писатель пытается понять представшую перед ним новую реальность, пытается выявить человеческие начала в революции, ее гуманистическое содержание. Рассказчику и, вместе с ним, автору удается это сделать далеко не всегда.

Страницы «Конармии» пронизаны ужасами гражданской войны: жестокостью, насилием, разрушением традиционной культуры. Кардинальные изменения коснулись всех слоев общества: и простых людей, и интеллигентов. Рассказчик, Кирилл Лютов, близок автору по мировоззрению, уровню культуры, происхождению. Он «принадлежит к так называемым интеллигентным людям». В армии Лютов очень одинок. Герой, получивший хорошее образование, знающий несколько языков, наделенный чувством прекрасного, попадает в среду, в которой «режут за очки».

Красноармейцы не хотят принимать героя, пока он не совершит убийство. Лютов должен убить гуся, но для него, человека, чья природа протестует против насилия, даже убийство птицы приравнивается к трагедии. Но Лютову приходится это сделать, ведь только тогда красноармейцы говорят про него: «Парень нам подходящий».

Лютов вынужден постоянно делать нравственный выбор. Это хорошо видно на примере рассказа «Смерть Долгушова».

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